Požar na Floridi uništio 3.500 automobila

Požar koji je izbio na travnatoj površini oko Međunarodnog aerodroma jugozapadne Floride, uništio je hiljade automobila za iznajmljivanje.

Vatrena stihija, koja je počela u petak, prostirala se na 15 hektara i prvobitno je zahvatila samo 20 automobila na aerodromu u Fort Majersu, ali do trenutka kad je ugašen, izgorjelo je više od 3.500 automobila za iznajmljivanje, prenio je sinoć CNN.

Over 3,500 rental cars destroyed by fire at Fort Meyers Airport in Florida. (Photo by Charlotte County Sheriff's Office) https://t.co/nzpysw0y35 pic.twitter.com/TzF9Ehgfiy

“Do trenutka kada su jedinice stigle na mjesto događaja, imali smo 100 automobila (zapaljenih). Prestali smo da računamo poslije toga”, rekla je Melinda Avni, iz Šumarske službe Floride.

Prema CNN, crni oblaci dima mogli su se vidjeti kilometrima oko Fort Majersa, grada sa oko 82.000 ljudi na jugozapadu Floride.

