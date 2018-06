Pucnjava u sjedištu američkog dnevnog lista, pet osoba poginulo

Pet osoba je poginulo i nekoliko ranjeno u pucnjavi koja se danas dogodila u novinskoj redakciji Capital Gazette u Anapolisu, glavnom gradu Merilenda, saopštili su zvaničnici, javlja AP.

City spokeswoman: 1 shooter in custody after shooting at building housing Maryland newspaper. https://t.co/bHrXST1doU

Napadač je priveden, navela je lokalna policija, prenosi BBC.

Portparolka obližnje bolnice rekla je da su u tu ustanovu stigle dvije ranjene osobe. Njihovo stanje nije poznato.

Several people dead in shooting at newspaper building in US city of Annapolis in Maryland, officials confirm https://t.co/yVfjyyjOo6

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 28, 2018