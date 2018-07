Pukla brana u Laosu, na stotine nestalih, ne zna se broj mrtvih

Na stotine ljudi je nestalo, dok je trenutno nepoznat broj mrtvih nakon što se urušila brana u Laosu u jugoistočnoj Aziji, prenose tamošnji mediji.

U ovoj stravičnoj poplavi pogođeno je šest sela.

how bad is it the flood situation in Laos ( Attapeu province)#Laosflood2018 pic.twitter.com/ylYRlrSmvd

— Laos News updates🇱🇦 (@laosnews2011) July 24, 2018