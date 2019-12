Siriju napustilo više od 210 hiljada ljudi

Više od 210 hiljada žena, djece i muškaraca napustilo je domove na sjeverozapadu Sirije zbog intenzivnog bombardovanja vladinih snaga.

Sirijske snage bombarduju od kraja novembra provinciju Idlib, poslednje uporište pobunjenika, a prošle nedelje je pokrenuta i kopnena ofanziva.

Sirijska koordinaciona grupa za odgovor objavila je da su 216.632 osobe napustile domove, a da mnogi od njih ne znaju gdje bi tačno otišli.

Mnogi od njih su se uputili ka granici sa Turskom, dodaje ova humanitarna grupa koja je aktivna na sjeverozapadu Sirije.

