Tramp modnu kreatorku imenovao za ambasadorku

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je za novu ambasadorku u Južnoj Africi imenovao modnu kreatorku iz južne Floride.

Bijela kuća je imenovanje rođene Južnoafrikanke Lejne Marks objavila kasno sinoć.

Marks je rođena i odrasla u Južnoj Africi i sada je izvršna direktorka modne firme koja snabdijeva slavne ličnosti.

President Donald Trump has nominated handbag designer Lana Marks to be the next US ambassador to South Africa https://t.co/6xX4Vv6uaa pic.twitter.com/u2gSMBUJe7

— CNN (@CNN) November 15, 2018