U Australiji se topi asfalt, temperature do 46 stepeni

Temperature u Australiji dostižu 46 stepeni Celzijusovih, a stanovnicima te države izdato je upozorenje da ne izlaze za vrijeme najvećih vrućina.

Zbog požara u saveznoj državi Viktorija izdata je zabrana paljenja vatre na otvorenom, kao i na ostrvu Tasmanija.

Temperature su toliko visoke da su pojedini korisnici Tvitera objavili fotografije na kojima se vidi da se katran u asfaltu topi, uslijed čega je na autoputevima došlo do stvaranja velikih gužvi.

Residents and CFA crews desperately fighting for homes at Carrum Downs. WATCH AND ACT alert in place for surrounding suburbs. More on @9NewsMelb at 6. pic.twitter.com/spUB3ofS1t

— Julian Price (@julianprice_) January 6, 2018