Učenici donijeli pištolj u školu u Denveru i ubili jednu osobu, osam ranili

Jedna osoba je preminula, a najmanje osmoro je povrijeđeno u pucnjavi u školi u okrugu Daglas, u predgrađu Denvera u saveznoj američkoj državi Kolorado.

Dvije osumnjičene osobe povezane sa pucnjavom su uhapšene, rekli su zvaničnici, a prenijela je agencija AP.

Kako je objavio Denver post dvojica učenika su donijeli u školu pištolj i usmrtili jednog 18-godišnjaka i povrijedili više njih.

An 18-year-old student killed and seven others injured in shooting Tuesday afternoon at a charter school near Denver, capital of U.S. state of Colorado, local police say #stemshooting pic.twitter.com/C9Yaqo45b6

— CGTN (@CGTNOfficial) May 8, 2019