Uloga ukrajinskog Naftogaza u drami oko opoziva američkog predsjednika

Naftogaz, koji ima monopol nad isporukom gasa do Ukrajine, postigao je napredak u reformama protiv korupcije. No tome ne pomaže krivična prijava protiv dvojice američkih biznismena i nemir zbog istrage u postupku opoziva u Vašingtonu.

Ne tako davno, ukrajinska državna kompanija za zemni gas smatrana je monopolističkom jamom korupcije, “djetetom s reklame neefikasnog i netransparentnog državnog monopola koji nosi velike kreditne rizike”, kako je navedeno u izvještaju jednog instituta (think-tank) 2010. godine, piše redakcija Radija Slobodna Evropa (RSE) na engleskom jeziku.

To se dijelom promijenilo posljednjih godina, jer su zapadni kreditori podstakli novo rukovodstvo da usmjeri Naftogaz – da krene na put ka većim ciljevima odvikavanja Ukrajine od ruskog gasa i povećanju doprinosa kompanije državnom budžetu.

Napori na obnavljaju Naftogaza propadaju nakon što je kompanija uvučena u tekući postupak opoziva (impeachment) u Vašingtonu, i jednim nepovezanim američkim krivičnim predmetom.

Komplikacije dolaze u kritičnom trenutku za kompaniju. Rukovodioci pokušavaju da cementiraju novi ugovor s Rusijom kako bi zamijenili desetogodišnji ugovor koji ističe za Novu godinu. U prošlosti, prepadi oko uslova prenosa gasa rezultirali bi isključivanjem isporuke tog energenta u zimskom periodu određenim dijelovima Evrope.

A Kijev i dalje pokušava da uvjeri evropske vlade da je gasovod Baltičkog mora koji prevozi ruski gas direktno u Njemačku, zaobilazeći ukrajinsku gasovodnu mrežu i lišavajući Kijev prihoda, loša stvar.

“Uprava Naftogaza imala je pomiješane bilješke na osnovu onoga što su učinili i šta nisu uradili. To možda nije u potpunosti njihova greška”, rekao je Edvard Čou (Edward Chow), analitičar iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu i stručnjak za pitanja energije u bivšem Sovjetskom Savezu.

“Činjenica je da među ukrajinskim vlastima od 2014. nije postojalo jedinstvo po pitanju svrhe energetske reforme. Kontrolu nad energetskim dobrima i dalje osporavaju različiti politički interesi unutar vlade”, rekao je.

Naftogaz, koji tvrdi da trenutno doprinosi oko 15 odsto državnog budžeta, u centru je sukoba između Ukrajine i Rusije oko isporuka zemnog gasa još od najmanje polovine 2000-ih.

Kompanija proizvodi nešto gasa unutar Ukrajine. Ali njegova prava snaga dolazi iz monopola nad gasovodnom mrežom u zemlji, koji je dugo bio glavna ruta za isporuku ruskog gasa u Evropu – i izvor milijardi dolara prihoda za Kijev.

Takođe je bila magnet za organizovane kriminalne grupe, tvrde analitičari i bivše diplomate.

Čovjek koji je izvrsno profitirao mutnom trgovinom gasa bio je Dmitro Firtaš, ukrajinski tajkun koji je 2004. osnovao zajedničko preduzeće s Gazpromom, ruskim gigantom kojeg kontroliše Kremlj, da bi uvozio centralnoazijski gas u Ukrajinu i preprodavao ga isporučujući ga putem mreže Naftogaza.

Zajedničko preduzeće, RosUkrEnergo, donijelo je milijarde Firtašu prije nego što je stavljeno van pogona 2009. godine, sporazumom o kojem je pregovarala tadašnja premijerka Julija Timošenko.

U nizu tužbi, podnesenih pred američkim saveznim sudom početkom 2011, Timošenko je optužila Firtaša za pranje novca od gasa i korištenje određenih sredstava za finansiranje političke stranke na čelu s Viktorom Janukovičem. Takođe je navela da su rukovodioci Naftogaza dobijali provizije od Firtaša.

Preko svojih advokata Firtaš je negirao optužbe, što su učinili i drugi zvaničnici iz RosUkrEnergo. Američki sudija odbacio je tužbe u septembru 2015. godine.

U međuvremenu, Janukovič je izabran za predsjednika Ukrajine 2010. godine, ali je svrgnut četiri godine kasnije usred protesta na Majdanu – masovne demonstracije podstaknute uglavnom zabrinutošću javnosti zbog korupcije na visokom nivou i odluke Janukoviča da ukine planove za bliže veze s EU i da se umjesto toga okrene Rusiji.

Nekoliko sedmica nakon što je Janukovič svrgnut s vlasti pobjegavši u Rusiju, Firtaš je uhapšen u Austriji po potjernici koju su izdale Sjedinjene Države zbog navodnog podmićivanja i korupcije. Još se bori protiv američkog zahtjeva za izručenje.

U prijavi iz 2017. godine, u sklopu slučaja podmićivanja protiv Firtaša, američki tužioci teretili su ga za povezanost s “višim nivoom ruskog organizovanog kriminala”.

Ta je ocjena odjeknula u internoj poruci Stejt departmenta koju je 2010. objavila organizacija Vikiliks (WikiLeaks). Poruka opisuje sastanak između Firtaša i američkog ambasadora u Ukrajini, Viljema Tejlora (William Taylor), 2008. godine. U njemu Tejlor spominje Firtaša potvrđujući njegove veze s organizovanim kriminalom, uključujući zloglasnog šefa ruske mafije po imenu Semjon Mogilevič.

