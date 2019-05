Stefanović: Pregovori o svemu, osim o statusu

Dijalog Srbije i Kosova i poslije samita u Berlinu i dalje je u blokadi. Kakvi su po tom pitanju stavovi opozicije u Srbiji? O tome za DW govori bivši predstavnik Beograda u tehničkom dijalogu s Prištinom Borko Stefanović.

DW: Gospodine Stefanoviću, vi ste i sami nekada učestvovali u razgovorima Srbije i Kosova. Kako sada vidite ovu najnoviju fazu u kojoj zapravo i nema dijaloga?

Stefanović: Vrlo zabrinjavajuća stvar. Mislim da sada postaje jasno nekoliko stvari. Prvo, da nema nikakvog napretka u dijalogu i rješavanju problema –što je neophodno – sve dok se ne promjene političke elite u Prištini i Beogradu. Mi dakle ne možemo doći ni do kakvih pravih rješenja sa vlašću u Prištini koja je ogrezla u kriminalu ili koja je osumnjičena za najteže ratne zločine. A sa druge strane, sa vlašću u Beogradu koja je huškala na ratne zločine i koja je takođe povezana sa organizovanim kriminalom.

DW: Šta mislite o tvrdnjama da zapravo postoji nekakav tajni dogovor između predsjednika Kosova i predsjednika Srbije o “razgraničenju” odnosno “podijeli Kosova”? I kako u tome vidite ulogu Federike Mogerini – vi ste imali posla sa Ketrin Ešton…

Stefanović: Sve su to ljudi u odlasku, to je administracija koja odlazi. Nakon evropskih izbora u maju, ti ljudi više neće biti na tim pozicijama. Oni pokušavaju da postignu bilo kakav uspjeh. Tači i Vučić su sigurno tajno pregovarali. Niko ne zna šta je tu pokušano, izgleda da su pokušali da se dogovore oko razmjene teritorije, imali su podršku određenih krugova u Vašingtonu. Međutim, sastanak tj. samit u Berlinu pokazao je u stvari da taj plan, ako je ozbiljno postojao, nema podršku, i to prije svega Berlina i Pariza.

DW: A da li ima podršku srpskog naroda?

Stefanović: Ne, nikako nema podršku srpskog naroda, s tim što znam da nema podršku ni albanskog naroda, ali iz drugih razloga: zato što žele da sačuvaju ono što albanski narod vidi kao nezavisnu državu. Ljudi u ostatku Srbije smatraju da Kosovo ne treba da se dijeli zato što oni smatraju da je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije. Imamo, dakle, različite motive, ali smo i jedni i drugi protiv podjele Kosova. I ja mislim da je to dobra pozicija. Mislim da Kosovo nikako ne treba dijeliti, već prije svega donijeti jednu deklaraciju o pomirenju dva naroda koja će biti preduslov za početak ozbiljnog dogovora i pravljenja ozbiljnog sporazuma.

DW: Ali gospodine Stefanoviću i vi ste bili u tim pregovorima, bili ste u prilici da i sami određujete u kom pravcu će sve to da ide. Zašto vi to niste napravili, nego sad, kada je došla neka nova vlada, kritikujete i kažete zašto oni to ne naprave? Imam utisak da se sve to vrti u krug i zato vas pitam: šta bi konkretno trebalo učiniti da bi došlo do nekog rješenja?

Stefanović: Evo ja vam kažem: moramo donijeti deklaraciju o pomirenju, to je ono što Stranka slobode i pravde tj. mi, predlažemo – da se ona usvoji u oba parlamenta i da se u toj deklaraciji čvrsto navede da smo za punu slobodu kretanja i ekonomsku saradnju bez bilo kakvih barijera; za punu saradnju i potpisivanje sporazuma dvije policije i dva tužilaštva. Smatramo da bi to bio dobar osnov za prave pregovore. A mi smo u Briselu u ono vrijeme vodili tehnički dijalog. Dakle, mi nismo pregovarali o statusnim pitanjima. Statusno pitanje je Vučić podigao na sto, otvorio u Briselu. Nama to nikad nije bila ambicija. Oni su pitanje statusa pokrenuli. Mi smatramo da na neki način moramo početi ispočetka.

DW: Ali krenuti ispočetka znači da su godine izgubljene. Uskoro je 20 godina od završetka rata na Kosovu. Kako bi trebalo da se riješi to pitanje, pošto statusno pitanje, naravno, mora da se pokrene u jednom trenutku i taj status mora da se riješi. Kako bi Srbija trebalo da se postavi?

Stefanović: Ja potpuno razumijem viđenje albanskog naroda na Kosovu i Metohiji koji smatra da je jedino rješenje Kosova nezavisnost i priznanje nezavisnosti od strane Srbije. To, prema našem mišljenju, ne može da se dogodi. Mi smatramo da bi pitanje statusa, to kako mi i oni vidimo status Kosova, trebalo staviti po strani, a da sva ostala nerješena pitanja riješimo kroz jedan čvrst dogovor. Ja razumijem nestrpljivost nekih u Prištini, ali to što čekaju po nama nije rješenje. I neće ga dočekati. Ono što mogu da očekuju jeste zaista rješavanje svih otvorenih pitanja, a pitanje statusa, dozvolićete – kao što ljudi u Prištini imaju pravo da vide status na jedan način, tako i mi imamo pravo na drugi.

DW: To znači u svakom slučaju da će pitanje rješavanja Kosova da traje više godina, ako ne i decenija…

Stefanović: Tako je. Mislim da pitanje statusa uopšte nije tema…

DW: Ali to je zapravo politika konflikta…

Stefanović: …to je kao kada bismo mi određivali ljudima u vladi u Prištini šta će oni da rade. Mi to ne možemo, razumijete? Znači ne može niko od Beograda da traži da promjeni svoj stav o svom Ustavu ili o Rezoluciji 1244. Ali ono što zaista smatram da moramo uraditi, to je da predstavimo dobre primjere saradnje dva naroda. Albance koji su spašavili Srbe i Srbe koji su spasavali Albance.

DW: Ima dosta tih slučajeva…

Stefanović: Ima. Dakle, da uradimo nešto na tom polju. Nas sve guši korupcija, kriminal i siromaštvo. Bez promjene političke oligarhije u Prištini i u Beogradu, duboko sam ubjeđen, a naročito sad poslije Berlina, mi ne možemo da se pomjerimo s mrtve tačke.

DW: A zašto je Berlin zapravo bio toliko presudan?

Stefanović: Berlin je bio presudan zato što je srušio neke iluzije. Iluzije da ćemo brzo ući u EU, iluzije da nas tamo jedva čekaju. Ponude Evrope Haradinaju i Tačiju koje bi svakom racionalnom djelovale kao nešto normalno i prihvatljivo su odbačene. Potpuno nevjerovatno. Priština je ostala na pozicijama tih nehumanih i nenormalnih taksi.

S druge strane, Beograd je jasno stavio do znanja da neće da priča ništa supstancijalno. Jednako smo udaljeni od Evrope kao što smo bili. Znate, jedni misle da je priznanje nezavisnosti rješenje – kao: daj da to odsiječemo, šta nas briga, uopšte nije važno. To je po meni pogrešan stav. I ljudi na Kosovu znaju da independizam, tj. teorija ili ako hoćete ideologija nezavisnosti ne donosi pun stomak. To se pokazalo od 2008.

DW: Kažite mi molim vas u dve-tri rečenice: koja je zapravo razlika u vašem i konceptu gospodina Vučića koji kaže da bi to pitanje trebalo rješiti ranije nego vi koji kažete da će to trajati decenijama?

Stefanović: Pa dobro, vidjećemo šta je to, pošto niko živ ne zna. Mi čitamo u kosovskoj štampi šta se oni dogovaraju tajno po restoranima u Parizu, Londonu i Njujorku. Jel vi znate šta oni dogovaraju? Da li iko to zna?

DW: Da li vi imate neke podatak o tome što kažete “po restoranima”? Znate li nešto što mi ne znamo?

Stefanović: Pa to je vidim u posljednje vrijeme dosta prisutno u medijima, čak i na Zapadu. I vidim da je zapadna štampa podigla tu ljestvicu kritike. Mi smo žrtve ljudi i u Prištini i u Beogradu, žrtve stabilokratije. Mi smo žrve otuđenih oligarhija koje samo gledaju da napune svoje džepove. Baš njih briga da riješe problem, razumijete. Mi hoćemo da riješimo problem, to je razlika.