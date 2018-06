The Last of Us prodat u preko 17 miliona primjeraka

I više nego fantastična Playstation ekskluziva, The Last of Us, je tokom svojih pet godina postojanja zauzela posebno mjesto u srcima fanova, a o tome da je stigla do mnogih najbolje govori činjenica da je prodata u preko 17 miliona primjeraka.

Peta godišnjica se pada baš 14. juna, kada se The Last of Us prvi put pojavio za Playstation 3 2013. godine, a kasnije je izašla i za konzolu trenutne generacije.

Today is the 5th Anniversary of The Last of Us' release. Over 17 million of you have taken this journey with us and your love, support, and fandom for these characters and their story has been incredible. We can't wait to continue it with Part II. pic.twitter.com/dES9bBDa4W — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 14, 2018

The Last of Us je ubrzo nakon pojavljivanja prikupio brojne pohvale od strane kritike i od fanova, zbog čega je studio Naughty Dog postao još zvučnije ime u gejming industriji, piše Play.

Mnogi ćemo The Last of Us pamtiti po fantastičnim momentima koji su nam pruženi, ali sada dolazi vrijeme i za neke nove, pošto uveliko teče rad na drugom dijelu koji je sudeći po trejleru prikazanom na E3 sajmu poprilično brutalno dobar.