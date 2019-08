Ogroman meteor udario u Jupiter

Veliki broj astronoma amatera usmjerio je ovih dana teleskope prema nebu kako bi vidjeli Jupiter i njegove karakteristične pruge ili čak snimili Veliku crvenu pjegu, s obzirom na to da Jupiter ovih noći krasi nebo nad sjevernom hemisferom.

Ali jedan od njih uspio je da snimi prizor koji rijetko može da se zabilježi, eksploziju u gornjim slojevima atmosfere ove divovske planete. Udar meteora u Jupiter snimio je 7. avgusta Itan Čapel iz Teksasa i objavio ga na Tviteru.

“Snimao sam noćas Jupiter. Ovo jako podsjeća na bljesak prilikom udara“, napisao je on na Tviteru.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

