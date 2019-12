Ovo je najpopularnija objava na Tviteru u 2019. godini

Sjećate li se jajeta koje je po broju lajkova sa trona svrgnulo Kajli Džener?

Tviter je upravo objavio da je baš objava o njemu jedna od najpopularnijih na ovoj društvenoj mreži u 2019. godini.

Nakon što je za samo dana skupilo više od 51 miliona lajkova, otkrivena je i priča koja se krije iza njega.

“Mi to možemo”, poručilo je jaje i uputilo pratioce na link talkingegg.info na kojem mogu dobiti podatke i kontakte koji će im pomoći ako se bore s nekom mentalnom bolešću.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019