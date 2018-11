Huawei najavio novi Honor 10 Lite

U postu na stranicama kineske mikrobloging platforme Weibo, Huaweijeva ispostava Honor najavila je datum predstvaljanja svog novog modela Honor 10 Lite.

Objelodanjeni podaci, međutim, nisu sadržali detalje o tehničkim karakteristikama uređaja. Nekoliko sati kasnije, specifikacije su se pojavile, ali na stranicama zvanične Huaweijeve onlajn prodavnice – Vmall-u.

Telefon će imati LCD ekran dijagonale 5,84 inča u 19:9 formatu i novi Kirin 710 čip, u kombinaciji sa preinstaliranom GPU Turbo opcijom.

Senzor otisaka prsta nalazi se sa zadnje strane uređaja, gdje je smještena i dvostruka kamera.

