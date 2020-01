Whatsapp uvodi dark mode, tvrdi stranica WABetaInfo.

Korisnici će tako moći promijeniti pozadinu aplikacije u nešto tamnije boje što će im, nadaju se programeri, smanjiti napetost i umor očiju tokom dugih kasnonoćnih dopisivanja.

Yes, it's happening! The dark theme is finally available for Android beta users! 🔥

The article has been updated with the 2.20.13 APK download link, so you can test the Dark Theme if you aren't a beta tester! https://t.co/540CGIwZCK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2020