Džiboni otkrio kada je odlučio da rok zamijeni pop muzikom

Muzičar iz Splita, Zlatan Stipišić Džiboni, svojevremeno je bio član rok grupe Osmi putnik. Nakon nekoliko snimljenih albuma i velikih hitova, Džiboni je napustio bend, ali i promijenio muzički pravac.

To se dogodilo prije trideset godina u Valjevu.

“Godine 1988. svirao sam sa bendom Osmi putnik u Valjevu. Nakon treće pjesme sam jednostavno osjetio da to više nije to, da to više nije moj bend u kome se osjećam dobro i tako je i bilo – to je bio moj posljednji koncert s njima”, otkrio je Džiboni.