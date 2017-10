Kuća rokenrola objavila nominacije

Prošle godine u Kuću slavnih rokenrola ušla su velika muzička imena poput grupe Pearl Jam, Yes, Journey, Electric Light Orchestra, ali i izvođača kao što su Džoan Baez i Tupak Šakur.

Važno je naglasiti da izvođač koji postaje stanar Kuće slavnih ima prvi singl ili album izdat prije 1992. godine ili upravo te godine, kasnije ne.

Ove godine se na popisu nalaze imena kao što su Radiohead, Rage Against The Machine, Bon Džovi, Depeche Mode, Judas Priest, Kejt Buš, The Cars, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, The Moody Blues, Rufus i Čaka Khan, Nina Simon, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray i The Zombies.

Mnogi od njih su i prije bili nominovani, dok je premijerno nominovanje u slučaju Kejt Buš, Dire Straitsa, Eurythmicsa, Judas Priesta, The Moody Bluesa, Radioheada, Rage Against The Machinea, Nina Simon i Sister Rosetta Tharpe.

Svi oni su potencijalni kandidati za ulazak u Kuću slavnih, a ko je dobio najviše glasova znaće se u decembru.

Ceremonija će se održati 14. aprila iduće godine u koncertnoj dvorani Public Hall.