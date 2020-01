Sjećate li se Džoša Hartneta?

Krajem ’90-ih i početkom 2000-ih Džoš Hartnet žario je i palio Holivudom u glavnim ulogama kao što su “Pearl Harbour”, “Pad Crnog jastreba” i “Četrdeset dana i četrdeset noći”. Bio je zvijezda u usponu, a zatim je naglo nestao sa scene.

Tako je ostalo sve do nedavno, kada se Hartnet vratio na velika vrata, i to filmom Gaja Ričija “Cash Truck”, koji upravo snima s britanskom glumcem, zvijezdom akcijskih filmova Džejsonom Stathamom i američkim reperom Post Maloneom.

U intervjuu za Vice, Hartnet je pričao o svom novom nezavisnom filmu “Inherit The Viper”, koji za temu ima rastuću zavisnost o ljekovima na recept. Film koji je snimljen za samo 17 dana, porodična je drama postavljena u osiromašenom gradu Ohaju, gdje braća i sestre Kip (Hartnet) i Džosi (Margarita Levieva) prodaju opijate prijateljima i susjedima kao sredstvo za preživljavanje. Njihova trgovina, međutim, dovodi do nekoliko tragedija, a kada jedan posao krene pogrešno, Kip koji očekuje dijete konačno shvata da mora izaći iz igre s drogom.

“Moj lik pokušava da spase brata, da ne bude usred ovog užasnog načina života do smrti ako je moguće, i njegovu sestru. Odluke koje ovi likovi moraju donijeti vrlo su ljudske i tragične. Mislim da odgovornost proizlazi iz same teme i zato ne bih volio da se prema toj tematici olako ophodimo. Ne možete pričati takvu priču bez da je ne shvatite ozbiljno”, poručuje Hartnet.

On je otkrio da se njegov pogled na Holivud razvijao od frustracije do prihvatanja. Svima se činilo da je potpuno nestao iz filmske industrije, ali to nije istina. Samo se držao dalje od Holivuda i bombastičnih naslova jer je shvatio da to nije način na koji želi da živi i radi.

“Uvijek sam pokušavao da snimam filmove koji su govorili o nečem većem od puke zabave. Mislim da je ovo samo nastavak toga i stvarno sam srećan što je uspjelo. Kad stvari poput ovog funkcionišu zaista dobro – i nadam se da to mnogi vide – onda je to još zahvalnije nego kad veliki proračunski film pogodi džekpot na blagajnama, jer ste nekako već znali da će se to dogoditi. Bilo je frustrirajuće što sam naivno vjerovao da mogu privući publiku koja je zainteresovana za ostale filmove koje radim, drugačiju publiku. Mislio sam da mogu uvjeriti publiku koja je voljela “Pad Crnog jastreba” da pogleda neke druge filmove koje sam radio, kao što su “Mocart i kit” ili “O”. Htio sam snimati više ozbiljnih filmova i da postanem neko ko je kritički važan. Ljudima se nije svidjelo što sam napravio “Pearl Harbor” ili “Pad Crnog jastreba”. Nije mi to više frustrirajuće jer razumijem kako stvari funkcionišu, ali kad sam bio mlađi, bio sam jako ogorčen zbog toga”, pojasnio je.

Na samom vrhuncu slave odbio je ulogu Supermena koja je kasnije pripala Brendonu Rutu. Bio je jedan od izbora za Betmena, ali je to ipak odradio Kristijan Bejl. Posljednjih petnaestak godina Hartnet se posvetio snimanju nezavisnih, malih filmova, produkciji i režiji, kao i pisanju scenarija. Okrenuo se mirnijem životu izvan dometa naslovnica i paparaca.

Danas živi životom kakav je želio, siguran i zadovoljan sam sa sobom. Otac je dvoje djece koje ima sa suprugom, britanskom glumicom Tamsin Egerton.