Bili Ajliš o mračnoj strani slave

Bili Ajliš imala je tu sreću da do zvjezdanih visina dođe vrlo mlada, pa je tako sa 17 godina, koliko joj je sada, postala jedna od najtraženijih pjevačica na svijetu.

Pjevačica je sada otkrila i sa čim mora da se nosi. Bili je priznala da se nimalo prijatno nije osjećala na koncertu u Teksasu.

“Zgrabili su me za grudi i djelove tijela za koje ne želim da me iko hvata. Osjećala sam da sam napadnuta. Neko me je čak i gušio rukama, vukli su me za ruke toliko jako da je obezbjeđenje moralo da me povuče nazad. Čupali su me za kosu, neko mi je ukrao prsten. Znam, bili su uzbuđeni, razumijem, ali ja sam ta koja mora da živi sa tim”, rekla je Bili Ajliš.