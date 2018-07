Kežmanu prijeti zatvor

Mateja i Emilija Kežman juče su se suočili u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Oni su se sastali zbog krivične prijave koju je protiv fudbalera podnijela bivša žena jer, kako ona tvrdi, već više od dvije godine nije platio alimentaciju za njihovo troje djece. Po tome, on im duguje 27.000 eura.

Emilija ne odustaje od toga da od bivšeg supruga naplati dug, zbog kojeg on može da završi u zatvoru. Njih dvoje su juče imali drugo saslušanje. Ispred tužilaštva prva se pojavila Emilija u pratnji svog advokata, ali nije bila raspoložena za davanje izjave.

Samo nekoliko minuta nakon nje, na Novi Beograd je u društvu svoje pravnice stigao i sportista, takođe neraspoložen za komentarisanje.

Ipak, tokom suđenja među supružnicima nije bilo svađe, ali svako je i dalje iznosio svoju stranu priče, piše “Kurir”.

“Ni Mateja ni Emilija nisu pravili skandale na saslušanju, niti je došlo do neprijatne situacije. Ona je iznijela svoje dokaze da bivši muž njihovim nasljednicima duguje 27.000 eura na ime alimentacije, a on je tvrdio da to nije tačno. Mateja se branio time da djeci ne duguje ništa i da ih je obezbijedio. On smatra da nema potrebe da im nadoknađuje bilo kakvu štetu”, kaže za Kurir izvor blizak supružnicima.

Podsjetimo, Kežman i Emilija su u martu imali prvo saslušanje, a fudbaler je tada iznio istu odbranu kao i ovog puta.

“Na prvom ročištu Mateja se branio time da je djeci ostavio lokal u Crnoj Gori i da je kirija koju za njega dobijaju zapravo iznos alimentacije. Takođe, on je tvrdio i da djeci ništa ne fali, vodi ih na putovanja, kupuje im sve što treba, plaća školske troškove i sve što od njega zahtijeva uloga oca”, kaže izvor.

Samo saslušanje nije trajalo dugo, pa su poslije manje od sat vremena bivši supružnici napustili tužilaštvo.

Najprije je iz zgrade izašla Emilija, koja i dalje nije željela bilo šta da komentariše, a odmah za njom izašao je i Kežman.

Podsjetimo, nakon što su se bivši fudbaler i njegova žena prije četiri godine razveli, sud je odredio visinu alimentacije u iznosu od 300 eura za svako dijete. U početku, Mateja je sve redovno plaćao, ali odjednom je krenuo da smanjuje troškove.

“Najprije je djecu ispisao iz privatne škole i prebacio ih u državnu, a ubrzo je prestao i da plaća 900 eura alimentacije. Emilija je pokušala da se dogovori sa njim, ali kako nije uspjela, riješila je da podnese krivičnu prijavu protiv njega. Bez obzira na to što im je ostavio lokal u Crnoj Gori, on je dužan da im i dalje plaća iznos koji je sud odredio”, kaže izvor.

Ukoliko fudbaler prizna krivicu i prihvati da djeci isplati što im duguje, može da bude osuđen na blažu kaznu. Međutim, ukoliko ostane pri svojim tvrdnjama da djeci ništa ne duguje, vrlo lako može da bude osuđen na zatvorsku kaznu.

Iako je Kežman, kao i većina fudbalera, ljubitelj, ali i vlasnik skupocjenih i raskošnih automobila, za dolazak u tužilaštvo opredijelio se za nešto skromniju varijantu. Kežman je na Novi Beograd došao u svom malenom “smartu”, a kada je izašao iz automobila, svi pogledi bili su uprti u njega.

Mnogi su komentarisali da im je neobično da bivšeg fudbalera vide za volanom ovog četvorotočkaša, ali su se čuli i komentari da je takav automobil najbolji za gradske gužve i vožnju.