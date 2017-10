Lukas: Palim svijeću za Kseniju

Pjevač Aca Lukas je prije nekoliko nedjelja otvorio dušu i priznao da je bio u vezi sa koleginicom Ksenijom Pajčin i tako potvrdio glasine koje su o njemu i tragično preminuloj pjevačici kružile prije više od deset godina.

Ipak, Aca se za „Alo!” još jednom osvrnuo na svoju burnu vezu sa ženom koja je važila za seks-simbol devedestih.

“Kada sam priznao da sam bio u ljubavnoj vezi sa Ksenijom Pajčin, bio sam isprovociran od novinara, koji uporno pokušavaju da me predstave kao velikog zavodnika. Samo sam im tražio da mi nabroje sa kojim sam ja to ženama bio, pored mojih supruga. Pošto oni nisu imali odgovor, ja sam im pomogao i rekao da sam bio u vezi sa Ksenijom, iako su to mnogi znali”, kaže Lukas i priznaje da su i poslije raskida ostali u sjajnim odnosima.

“Ksenija i ja se nikada nismo rastali, mi smo bili prije svega prijatelji, i onda se sve spontano okončalo. Toliko mi je žao te djevojke, ona je bila prije svega sjajna osoba, pravi drug, sve ostalo nije bitno”, kaže Aca i otkriva da svakog dana pomisli na nju.

“Upalim joj svijeću, iako nisam nešto pretjerano pobožan, moram priznati. Često je se sjetim, ali, naravno, kao druga, da ne bude zabune”, rekao je pjevač.

Aca Lukas i Ksenija Pajčin su bili u vezi nakon što se pjevač razveo od prve supruge.

Kako su prije više od deset godina spekulisali mediji, Lukas i Ksenija su se kad nisu nastupali često mogli vidjeti kako obilaze beogradske splavove, gdje su lumpovali do zore.

Ipak, niko od njih tada nije potvrdio da su u ljubavnoj vezi, sve dok Lukas nije progovorio.

“Djevojke me nisu spopadale ni sada kada sam slobodan, ni kada sam bio zauzet. Ja sam jedva i našao ženu. Ko će mene ovakvog. Ja nisam ni ljubavnik, ni zavodnik, to me ne interesuje u životu. Nisam bio sa Anom Sević, kao što se priča, ali bio sam sa Ksenijom Pajčin. U ljubavi smo bili između moja dva braka, sve je trajalo sedam-osam mjeseci. Ona je jedna od boljih osoba koje sam upoznao u životu”, rekao tada Lukas.