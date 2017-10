Događaji koji su obilježili 13. oktobar

1925. PRVA ŽENA PREMIJER U BRITANIJI

Rođena liderka Margaret Tačer, zapamćena po strogim reformama

Britanska političarka bila je poznata kao Čelična dama (Iron Lady). Po zanimanju je bila hemičar prije nego što je završila pravni fakultet i postala advokat, a 1974. godine postala je prva žena predsjednik Konzervativne stranke, te prva žena predsjednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i to od 1979. do 1990. godine, što je najduži mandat jednog britanskog premijera od 1827. godine. Poznata je po odličnim odnosima sa američkim predsjednikom Ronaldom Reganom, koji ju je izuzetno cijenio, kao i po načinu na koji je 1982. vodila UK u Folklandskom ratu. Na opštim izborima u januaru 1951. godine kandidovala se za poslanika u državnom parlamentu u izbornoj jedinici Dartfor. Iako nije uspjela, ostala je zapažena kao jedan od najmlađih kandidata i kao prva žena koja se kandidovala. Po stupanju na dužnost premijera 1979. godine ograničila je ulazak imigranata, naročito Vijetnamaca u zemlju, što je i bilo jedno od predizbornih obećanja. Međutim, njene najvažnije odluke bile su brojne ekonomske mjere koje je sprovela u djelo. Povećala je PDV, cijenu komunalnih usluga i energenata, podigla je kamatne stope kako bi se smanjila inflacija, smanjila porez na prihod i izdvajanje države za obrazovanje. Zbog smanjenog izdvajanja za obrazovanje postala je prvi britanski premijer koji je završio studije na Oksfordu, a nije dobio počasni doktorat tog univerziteta. Umrla je 2013. godine.

54. Neron preuzeo prijesto u rimu

Otrovan car Klaudije

Agripina Mlađa, sestra cara Kaligule, 54. godine otrovala je muža Klaudija, tadašnjeg rimskog cara, kako bi na njegovo mjesto sjeo njen sin Neron, koji je ujedno bio posljednji potomak julijevsko-klaudijevske loze. Neron je nastavio politiku cara Tiberija i u početku Vladao umjereno zahvaljujući savjetnicima Seneki, pretorijanskom preferktu Buru i supruzi Oktaviji. No, uskoro je počeo efiminisati nepodobne, te su tako stradali brojni uticajni Rimljani, ali i njegov brat i supruga. Ubrzo je počeo voditi vrlo raskalašan život koji je zbog poreza doveo do pobune u brojnim provincijama. Kulminacija haosa došla je u vidu požara koji je opustošio Rim.

1884. OSNOVA ZA VREMENSKE ZONE

Određen meridijan Grinič

Grinič je 1884. godine proglašen lokacijom univerzalnog vremenskog meridijana (GMT Greenwich Mean Time) prema kojem su postavljene Zemljine vremenske zone, a čija je ugaona mjera 0°. To je zamišljena linija geografske dužine koja prolazi kroz londonsko predgrađe, a koja sa suprotnim, 180. meridijanom, kroz koji prolazi Međunarodna datumska granica, dijeli Zemlju na istočnu i zapadnu hemisferu. Za razliku od geografske širine, koja je geometrijski definisana prema osi Zemlje polovi 90°, a ekvator 0°, “nulti meridijan” je utvrđen dogovorom i to zbog toga što ga je više od dvije trećine brodova definisalo nultim meridijanom.

1982. Rođen plivač Jan Torp

Australijski plivač jedan je od najuspješnijih plivača svih vremena. U karijeri je osvojio pet zlatnih olimpijskih medalja i 11 titula svjetskog prvaka. Plivački svijet je impresionirao s nepunih 16 godina, kada je osvojio titulu svjetskog prvaka u disciplini 400m slobodno na Svjetskom prvenstvu u Pertu 1998. godine. Time je postao najmlađi svjetski prvak u muškoj konkurenciji u individualnim disciplinama. U karijeri je srušio i 13 svjetskih rekorda.

1792. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Džordž Vašington, položio je kamen-temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Vašingtonu.

1815. Strijeljan je francuski maršal Žoakim Mira, najčuveniji među Napoleonovim komandantima armije, kralj Napulja od 1808. do 1815. godine. Zarobljen je pri pokušaju da ponovo osvoji Napulj, a potom pogubljen.

1860. Prva fotografija iz vazduha napravljena je iz balona iznad Bostona u SAD.

1923. Turski parlament proglasio je Ankaru, bivšu Angoru, prijestonicom Turske.

1997. Britanski premijer Toni Bler susreo se s liderom Šin Fejna Geri Adamsom. To je bio prvi susret britanskog premijera i lidera Sjeverne Irske nakon više od 70 godina.