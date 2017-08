Događaji koji su obilježili 20. avgust

Rođen Salvatore Kvazimodo

Italijanski pjesnik i prevodilac rođen je na Siciliji 1901. godine. Do 1935. godine radio je kao inžinjer, no tada je napustio to zanimanje i posvetio se predavanju italijanske književnosti u Milanu. Kao mladi pjesnik djelovao je u grupi književnika okupljenih oko časopisa Solaria, da bi se razvio u vodećeg pjesnika hermetične lirike. Kvazimodo je pisao nedorečenim rječnikom, suzdržanost njegovih stihova otkrivaju duboka značenja njegovih riječi i pjesničke poruke. Prevodio je djela grčkih tragičara Eshila i Sofokla, te je, prema njihovim uzorima, razvijao stilsku čistoću i funkcionalnu jednostavnost izraza. Godine 1959. dobio je Nobelovu nagradu za književnost za djelo “Vode i zemlje”. Umro je u Napulju 1968. godine.

Rođen Dino Dvornik

Hrvatski muzičar, pjevač, kompozitor i tekstopisac drugi je sin čuvenog glumca Borisa Dvornika. Tri puta je bio dobitnik prestižne hrvatske diskografske nagrade Porin i to 1996. godine za pjesmu “Afrika”, 1998. godine osvojio je Porina za album “Enfant terrible” i 1999. godine dobio je Porina za album “Vidi ove pisme…” za najbolji kompilacijski album. Glumio je u seriji “Naše malo misto”, a nakon toga u još nekoliko dječjih filmova i serija, te u filmu “Ta divna splitska noć”. Stvorio je prepoznatljiv muzički stil u žanru koji nije imao prizvuk komercijalnog, već imao veliku umjetničku vrijednost. U avgustu 1989. oženio se Danijelom Kuljiš i s njom dobio ćerku Ellu. Preminuo je 2008. godine u Zagrebu u 44. godini života.

Rođen frontmen grupe Led Zeppelin Robert Plant

Engleski rok pjevač i kompozitor najpoznatiji je po djelovanju u rok sastavu Led Zeppelin i uspješnoj solo karijeri. Album “Raising Sand” objavio je 2007. godine s popularnom američkom pjevačicom i violinistkinjom Alison Kraus. Časopis Rolling Stone ga je 2008. rangirao na 15. mjesto na listi “100 najboljih pjevača svih vremena”, a 31. decembra 2008. godine britanska kraljica Elizabeta II dodijelila mu je orden Commander of the Order of the British Empire za njegove doprinose muzici. Početkom 2009. godine dobio je još jedno muzičko priznanje od digitalne radio stanice Planet Rock, gdje je izabran za najboljeg rok pjevača svih vremena. Plantovi tekstovi su često tajanstveni, filozofski i duhovni, koji aludiraju na događaje iz klasične ili Nordijske mitologije, poput kompozicije “No Quarter”, koja se tiče boga Thora i “Immigrant Song”, koja se odnosi na Valhalu i vikinška osvajanja. Drugi primjer je kompozicija “The Rain Song”, koja sadrži nagovještaje raznih paganskih rituala. Ovi tekstovi su doveli do popularnosti vezivanja Led Zeppelina i njihovog posebnog rok žanra s paganskom mitologijom. Plant je takođe bio pod velikim uticajem J. R. R. Tolkina, čije su knjige bile inspiracija za napisane stihove u nekim ranim kompozicijama Led Zeppelina. Neke od najpoznatijih su “Battle of Evermore”, “Misty Mountain Hop” i “Ramble On”, kojima je izvor Tolkinov “Gospodar prstenova”. Plant je isto tako ponekad koristio otvorenije bluz tekstove, poput onih za “Dazed and Confused”, “The Lemon Song”, “Trampled Under Foot” i “Black Dog”.

Rođen srpski političar Slobodan Milošević

Srpski političar, bio je predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, te predsjednik Socijalističke partije Srbije. Politički uspon počeo je ranih osamdesetih, kao proteže Ivana Stambolića, tada visokog srbijanskog partijskog funkcionera. Najprije je 1983. godine postao član Predsjedništva CK Saveza komunista Srbije, a u tom periodu obavljao je i dužnost predsjednika Opštinskog komiteta Saveza komunista beogradske opštine Stari grad. Bio je ključna ličnost tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji u periodu 1991-1995. i tokom rata na Kosovu i Metohiji 1998-1999. Tokom rata na Kosovu, maja 1999. godine, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju podigao je optužnicu protiv njega za zločine protiv čovječnosti. Optužbe za kršenje običaja rata i Ženevske konvencije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i za genocid u Bosni i Hercegovini dodate su godinu i po kasnije. Takođe, procjenjuje se da je sa saradnicima pronevjerio milijardu dolara državnog novca.

Rezultati istraživanja drugih izvora govore da količina pronevjerenog novca iznosi pet do 11 milijardi dolara. Nakon velikih demonstracija 5. oktobra 2000. zbog spornih predsjedničkih izbora u septembru te godine Milošević je priznao poraz. Dana 1. aprila 2001. je uhapšen, a 28. juna iste godine je izručen Haškom tribunalu. Umro je 2006. u zatvoru pedesetak sati prije završetka izvođenja svjedoka.