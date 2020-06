Kako je gradić Šengen ušao u istoriju Evropske unije

View this post on Instagram

Le 14 juin 1985, des secrétaires d’Etat de la RFA, de la France et des pays du Benelux posaient, dans une relative indifférence, les bases de la libre circulation en Europe… . ▪︎Ils étaient cinq : Catherine Lalumière, Wim Van Eekelen, Robert ­Goebbels, Waldemar Schreckenberger, Paul de ­Keersmaeker. Tous large­ment méconnus du grand public, hier comme aujourd’hui, en dépit de leurs galons gouvernementaux. Parachutés par leur pays respectif dans un petit village viticole luxembourgeois de moins de 500 habitants. Leur mission ? Signer un accord dont personne, à l’époque, ne mesure la portée. Pas même eux. . ▪︎Dans l’indifférence générale, ils montent à bord du MS Princesse Marie-Astrid, un bateau-mouche ancré sur les rives de la Moselle. En présence d’une poignée de témoins et de quelques journalistes locaux, ils apposent leur signature sur un modeste document, d’une dizaine de pages seulement, qui porte le nom de la petite bourgade rurale qui les accueille : Schengen. . ▪︎Depuis, l’accord initial a été complété en 1990 par une convention, entrée en application en 1995. L’espace Schengen garantit la libre-circulation à plus de 400 millions de citoyens européens, ainsi qu‘à de nombreux ressortissants de pays tiers, présents légalement sur le territoire européen. . ▪︎Aujoud'hui, 26 pays en sont membres : 22 issus de l'UE et 4 pays tiers ( l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein). Enfin, l’Irlande et le Royaume-Uni restent en dehors de la ‘‘zone frontières.’‘ . L’aventure, dont les débuts se sont écrits paisiblement à cinq, se poursuit aujourd’hui à 26, mais dans la difficulté… . #schengen #europe #espaceschengen #accord #signature #france #RFA #benelux #bateaumouche #14juin #1985 #aujourdhui #histoire #librecirculation #histoire_d1jour #catherinelalumiere #princessemarieastrid #europeen #citoyen #pays #payseuropéen #ue #european #document