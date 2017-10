Upoznajte “grafiti šamana”

Ukoliko vas nekad put ponese do Briklina, primijetićete fasade živih boja, “vrišteće” grafite, razne murale. Ne samo da je Briklin epicentar i mjesto nastanka ulične umjetnosti, on je i dom Verka Alvareza. On je svojim radom sa bojama zaslužio nadimak “grafiti šaman”.

“Uvijek me je inspirisala priroda, temelj svega lijepog i savršenog”, kaže Verk koji ističe da “gdje ljudi vide zid, ja vidim prozor”.

Kada stvara grafite, prvo osmotri mjesto, osjeti energiju i počinje da stvara.

To je za njega terapeutsko iskustvo jer, kako kaže, grafiti su odraz njegovog mentalog stanja.

Verk kaže da u njegovom radu ima uticaja kolumbijske kulture te je uvijek nosi sa sobom i njen pečat ostavlja svuda gdje slika.

“Umjetnost je univerzalni jezik, a grafiti su takav oblik da ljudi kada ih vide, osjećaju ih kao da im pripadaju”, kaže Verk.