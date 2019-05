Objavljene fotografije redizajniranog enterijera Golfa 8

Dan nakon što su otkrivene fabričke skice unutrašnjosti Volkswagen Golfa 8, stigle su i prve špijunske fotografije pravog enterijera.

Kao što smo vidjeli na skicama, Volkswagen je radikalno redizajnirao unutrašnjost nove generacije Golfa, u kojoj dominiraju dva velika displeja.

Odmah na kontrolni digitalni ekran nastavlja se multimedijalni osjetljiv na dodir preko koga se kontroliše najveći dio funkcija.

The @VW Golf Mark 8 is getting a radical interior redesign: https://t.co/VPiRYU9JWS pic.twitter.com/W2G6Rg2V28

