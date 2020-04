Bemax i Genex: Tužna dezinformacija Demokratske Crne Gore

Kompanije Bemax i Genex reagovale su povodom današnjih objava Demokrata, navodeći da na spornom snimku nijesu njihovi radnici ni podizvodjači, ali ni autobusi ni gradilište.

<<<Bulatović: U autobusu nisu bili radnici Bemaxa i Genexa već makedonske firme>>>

Njihovo zajedničko saopštenje prenosimo u cjelosti:

S obzirom na to da su se u javnosti pojavile nedoumice oko prevoza naših radnika i njihove zaštite, samo zbog javnosti, jer današnji zlonamjerni napad Demokrata ne zaslužuje ozbiljan odgovor, saopštavamo ono što mislimo da dobrim dijelom da ta ista javnost i dobro zna. Ipak, da ne bilo više nejasnoća kod bilo koga, upoznajemo javnost sa činjenicom da od početka krize sa virusom COVID-19, kompanije “Bemax” i “Genex” su sprovele opsežne mjere zaštite svih zaposlenih. Formirani su u obije kompanije po interni tim koji se samo i neposredno bavi stalnim nadzorom sprovodjenja mjera NKT-a i Instituta za javno zdravlje, kao i planiranjem pravilnog i neprestanog obezbjedjivanja zaštitne opreme. To je bar lako vidjeti na svim našim gradilištima. Naravno, ko hoće i želi da vidi.

Onaj što ne želi da je tako on vidi nešto drugo, što niko drugi i ne vidi, i on vidi ono što bi želio da vidi. Nažalost njihovu, nije tako.

Ako je neko u nedoumici da nasjedne na današnju podmetačinu Demokrata i njihov snimak autobusa, samo da kažemo da to niti je naš autobus niti naši radnici niti naši podizvodjači !

lako je utvrditi da se radi o autobusu registarskih tablica PG-EB 071 i da nije brendiran oznakama naše kompanije, kojim se jedino i prevoze naši radnici i samo tim našim prevozom. Sva naša vozila, auta. autobusi, kamioni itd. su obilježena našim oznakama i time neskriveni od javnosti radimo naš posao.

Da je “borac za istinu i detektiv” Demokrata htio da vidi, a možda je i vidio, saopštio bi da je snimak napravljen kod gradilišta koje je par stotina udaljeno od našeg a da su se unutra nalazili makedonski radnici firme “Ruen” a ne radnici “Bemaxa” i “Genexa”, kako su rekle Demokrate.

Simptomatično je da su baš tako napisali “ radnici Genexa i Bemaxa” kao da su htjeli da omalovaže te iste radnike jer je juče bila srdačno u javnosti primljena informacija da su tu isti radnici od svojih plata, samoinicijativno se odrekli dijela svojih zarada i sakupili 2073 paketa hrane i predali Crveno krstu da se da onima kojima je najpotrebnije. Sramota je ovaj današnji politički potez Demokrata. Možemo razumjeti da love momenat da naprave preko “Bemaxa” i “Genexa” neki poen ali nijesu trebali preko ledja tih istih radnika, koji bi i sami i zbog svog dostojanstva i zdravlja negodovali ako ne bi mogli da rade u skladu sa propisanim mjerama zaštite. Zaista jadan pokušaj deziformisanja javnosti.