Boka Kotorska ima prvu morsku baštu na Balkanu

U Boki Kotorskoj na uzgajalištu Školjke Boke ponikla je prva morska bašta u regionu, a ovo će zasigurno biti originalan i neobično lijep način da se dočekaju turisti.

Vlasnik i borac za očuvanje prirode i životne sredine Nevres Đerić i šef laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora iz Kotora Aleksandar Joksimović danas su u more spustili, odnosno “zasadili” oleander.

Ovakav sistem do sada nije viđen u regionu, jer se saksija veže ili sidri za neki objekat na vodi.

Joksimović za Radio Jadran kaže da je njihov cilj da se skrene pažnja javnosti, kako bi se svakog dana brinulo o planeti Zemlji i živom svijetu na njoj.

“U tim plutajućim saksijama posadili smo biljke koje su autentične za Bokokotorski zaliv i crnogorsko primorje. Riječ je o sistemu sadnje plutanja na vodi, tj saksijama koje se mogu pričvrstiti negdje za kopno. Sistem ima svoju drenažu, a biljke će zalivati kišnica. U ljetnjim mjesecima biljke će se zalivati ručno”, objašnjava Joksimović.

One koji su imali priliku da prisustvuju ovoj nesvakidašnjoj sadnji „morske bašte“, uglavnom je interesovalo kako obezbijediti saksije kad je vrijeme loše, talasi veliki, a vjetar jak.

“Sve se reguliše pijeskom koji je u saksijama, a koji „balansira“ između biljke i mora. Mi smo zbog jake bure koja je duvala, posadili desetak oleandera. Voljeli bismo da se turisti koji dolaze u Boku dočekaju posjetaom ovoj morskoj bašti, jer je riječ o interesantnom projektu”, navodi Joksimović.

Saksija ima i sistem drenažnih kanala i filtera u podlozi, tako da voda i zaslanjena i slatka atmosferska nesmetano cirkuliše kroz zemljanu podlogu.

Biljke pogodne za ovakvu sadnju su autohtone biljke našeg primorskog regiona, koje podnose određenu zaslanjenost zemljišta, kao što su oleander ili kaktusi.

“Zahvaljujući drenažnom sistemu, korjenovi crpe ono što im treba, ono što je višak ne, kišnica je naravno ona dragocjena voda koja im je neophodna , a tokom sušnog perioda zalijevaće se ručno, prostim obilaskom barkama”, pojašnjava Joksimović.

Pri ovakvoj sadnji morske bašte važni su i drugi parametri kao što su zapremina saksije, odnosno visina biljke.

“Saksija je zapremine do 50 litara, odnosno 50 kilograma zemlje može da stane. Biljke svakako neće biti velike, jer bi njihova visina narušila stabilnost, pa ćemo se držati visine biljke do metar-metar i po. U trenutku kad biljka preraste visinu koja bi poremetila stabilitet, biće presađene i zasađene druge, tako da se to sve može obnavljati u nekom dinamičnom procesu”, ističe Joksimović.