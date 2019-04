Da li je Crna Gora spremna za LGBT turiste?

Hoće li i Crna Gora poput susjedne Hrvatske uskoro postati gay friendly turistička destinacija za milione LGBT turista iz Evrope i svijeta i da li je spremna da im obezbijedi kvalitetnu ponudu?

Nameće se i pitanje bezbjednosti, budući da je crnogorsko društvo i pored napretka u odnosu prema seksualnim manjinama, i dalje duboko tradicionalno, ne previše otvoreno prema toj različitosti.

Prema zvaničnim podacima u 50 evropskih država živi 26 miliona LGBT osoba što je 2,6 posto od ukupnog broja stanovnika na Starom kontinentu. To je potencijalno novo tržište za crnogorski turizam, pa su crnogorski hotelijeri i ugostitelji čini se mnogo prije države osmislili način kako da privuku LGBT turiste.

“Mi smo već četiri ili pet godina gay friendly i na recepciji našeg hotela stoji zastava u duginim bojama kao znak dobrodošlice LGBT gostima. Inače, jednom kada uđete u tu priču,vidite da su to gosti kao i svi ostali i vrlo rado bih takve goste i u buduće vidio u svom hotelu i u svojoj državi”, kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Žarko Radulović, direktor hotela Splendid u Bečićima.

I u podgoričkom hotelu Centre Ville su brendirani kao gay friendly, kaže za RSE PR menadžer Milo Radonjić.

“Smatram da država i vlasnici kako hotelskog tako i privatnog smještaja od LGBT turizma mogu samo da profitiraju s obzirom na to da su ti gosti oni najviše troše i spremni su da dobro plate uslugu. No, oni takođe traže izvrsnu uslugu i kod kreiranja ponude o tome treba razmišljati”, kazao je on.

Anđela Đokić iz Konobe Ćatovića mlini u Boki Kotorskoj kaže da su oni odavno usvojili prijateljski koncept prema svim gostima, uključujući i LGBT. Đokić smatra da su hotelijeri i ugostitelji spremni za uvođenje LGBT turizma ali nije sigurna da je crnogorsko društvo postalo toliko otvoreno za nove trendove u turizmu.

“Znate, Crna Gora je jedno konzervativno društvo koje je pripadalo nekom drugom načinu razmišljanja i sada nam dolaze svi ti globalni trendovi i neki novi načini razmišljanja. Oni se sporije primaju kod nas. No, ja zaista misli da kada je LGBT turizam u pitanju sigurno postoji potencijal i da bi Crna Gora definitvno trebalo da razmišlja u tom pravcu”, konstatuje Đokić.

Prema podacima Evropske gay asocijacije za turizam (GETA) LGBT osobe koje žive na Starom kontinentu na putovanja potroše 50 milijardi eura godišnje. Njihov udio u ukupnoj turističkoj potrošnji, kako procjenjuje GETA je 8 posto od 630 milijardi eura, koliko EU svake godine prihoduje od turizma.

Jedini kriterijum za one koji žele da se brendiraju kao gay friendly kod gotovo svih svjetskih provajdera za zakup turističkog smještaja jeste da njihovo poslovanje ima veze sa turizmom i da su spremni da ugoste LGBT turiste i obezbijede im isti tretman kao i ostalim gostima.

Kao gay friendly mogu se prijaviti hoteli, restorani, kafići i svi drugi objekti koji imaju turističku ili ugostiteljsku namjenu.

Marina Miketić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kaže za RSE da su u tom resoru svjesni potencijala i šansi koje nudi LGBT turističko tržište, uz podsjećanje da je to pitanje obuhvaćeno i novom Strategijom za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Mi ćemo uz angažovanje eksperta za ovu oblast uraditi analizu tržišta i procjenu potreba u kontekstu LGBT turističkog tržišta. Ta analiza bi trebalo da posluži kao osnova za izradu programa ponude za LGBT turiste koji dolaze u Crnu Goru. Na osnovu toga ćemo vidjeti koji su to najveći izazovi i kako ćemo ih prevazići. Takođe u planu je i identifikovanje gay friendly lokacija i sadržaja koji će biti vizuelno mapirani”, poručuje Miketić.

Crna Gora, dakle, tek kreće u konkretniju kampanju privlačenja LGBT turista dok u susjedstvu već rade na tome.

Kako za RSE kaže Bojana Jokić iz LGBT Foruma Progres, Hrvatska je napravila strategiju za razvoj LGBT turizma i već mapirala objekte i lokacije koje su prijateljske prema LGBT populaciji.

“Do prošle godine oni su kao gay friendly brendirali 30 plaža i 18 hotela a sada ih je vjerovatno i još više. Oni su još 2011 u Zagrebu napravili mapu sa objektima i lokacijama koje su gay friendly, takođe i gay mapu i vodič na nivou države. Imaju i specijalizovane turističke agencije koje u Hrvatsku dovode LGBT turiste”, ističe Jokić, koja je autorka prve publikacije u Crnoj Gori koja se bavi tematikom LGBT turizma.

No nije samo evropsko LGBT turističko tržište to koje bi crnogorskom turizmu moglo da donosi dobit. Evropa je naime i dalje najpopularnija prekomorska destinacija za gay turiste iz SAD koji kako se procjenjuje potroše više od 64 milijarde dolara godišnje na turizam.Sve veći broj gay turista u Evropu stižu i iz Južne Amerike, Azije i Australije.

Kako u razgovoru za RSE ističe Danijel Kalezić iz Queer Montenegro, LGBT turisti su u svijetu odavno prepoznati kao platežno veoma zahvalni gosti:

“Naši turistički privrednici i svi ljudi koji se bave turizmom u Crnoj Gori mogli bi ostvarivati značajan dodatni prihod od LGBT turizma jer LGBT osobe generalno troše mnogo više novca na putovanja i odmor nego ostali gosti. Nemaju djecu i brojne druge obaveze koje imaju ostali gosti i zato su spremni mnogo više i da potroše na ljetovanje”, kaže Kalezić.