Devet osoba u samoizolaciji na Cetinju

Trenutno se na teritoriji Prijestonice Cetinje prati zdravstveno stanje osam osoba koje su premještene u samoizolaciju iz karantina širom zemlje, kao i zdravstveno stanje jedne osobe koja je zbog riziko faktora iz karantina premještena u samoizolaciju u porodičnom smještaju, gdje će biti praćena 28 dana, saopšteno je na sastanku Opštinskog tima za spašavanje.

Kako navode, epidemiološka služba Opšte bolnice „Danilo I“ je od 16. marta do 20. aprila obavljala aktivni nadzor nad zdravstvenim stanjem 154 osobe, koje su bile u samoizolaciji. Bolnica je za mjesec obavila 50 testiranja, a svi uzeti brisevi bili su negativni na korona virus.

“Dom zdravlja je od 6. marta do 13. aprila uradio 22 testiranja, a od 16. do 20. aprila još 16. Svi testovi su bili negativni. Od 16. do 20. aprila pod zdravstveni nadzor stavljene su 43 osobe, dok je u COVID ambulanti obavljeno 18 pregleda. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su od 16. marta do danas podnijeli krivične prijave protiv 24 osobe koje su kršile propisane preventivne mjere”, navedeno je na sastanku.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Prijestonice Cetinje, u užem sastavu, analizirao je danas učinke sprovedenih mjera na sprječavanju širenja novog korona virusa i konstatovao da je posao dobro odrađen čemu su, između ostalih, posebno doprinijeli zdravstveni radnici u Opštoj bolnici „Danilo I“ i u Domu zdravlja Cetinje.

“Preduzete mjere i odlična saradnja svih članova Opštinskog tima – lokalne uprave, Komunalne policije, Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Organizacije Crvenog krsta Cetinje, Doma zdravlja, Bolnice, Centra za socijalni rad, CEDIS-a, ali i podrška građana koji su poštovali u najvećoj mjeri preporuke, rezultirali su time da na Cetinju nemamo inficiranih novim korona virusom“, kazao je gradpnačelnik Aleksandar Kašćelan.

On je kazao da je Prijestonica na vrijeme započela sa preventivnim mjerama koje su, kako je podsjetio, obuhvatile privremenu zabranu rada gradske i buvlje tržnice, zatvaranje gradskih parkova i igrališta, preventivnu dezinfekciju javnih površina, saobraćajnica i ulaza, privremeno zatvaranje pojedinih gradskih saobraćajnica, te konstantnu komunikaciju sa privredom kako bi se obezbijedila podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija.

U tom smislu, volonteri Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje do sada su podijeli 1.100 paketa pomoći, a osam gerento domaćica, koje brinu o 80 starijih sugrađana, imale su od 16. marta do 16. aprila 603 posjete.

Volonteri Crvenog krsta, u saradnji sa UNICEF-om, dok traju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, dostavljaće učenicima romske populacije koji ne koriste ili nemaju uslova za praćenje elektornskih i online medija neophodan materijal za učenje od kuće i praćenje nastave.