Zvali djecu da pjevaju na maratonu pa ih otjerali

Više roditelja djece koja nastupaju u horu Zvjezdice ogorčeno je na ponašanje predstavnika Atletskog saveza koji je, prema njihovim tvrdnjama, napravio neljudski gest prema mališanima, time što je danas u toku svečanosti uletio usred programa, prekinuo pjesmu i vikao na mališane, tjerajući ih sa improvizvane bine.

Dok je dirigent hora Ana Klepić u objavi na Facebook profilu potanko objasnila današnji incident, navodeći da je razočarana postupkom predstavnika ASCG, CdM je kontaktirao generalnog sekretara ASCG Milana Madžgalja koji izričito tvrdi da on nije nadležan za to.

“Ja sa tim nemam ništa, a za sve ostalo obratite se Dječjem savezu”, kazao je Madžgalj u kratkoj izjavi za CdM.

Međutim, više posjetilaca maratona kazalo je CdM-u da je djecu tjerao upravo Madžgalj i da su bili začuđeni njegovim postupkom. Našem portalu Madžgalj je kazao da on nije na snimku.

Klepić je na FB objavi istakla da joj je “teško da shvati da postoji neko ko se ovako ophodi prema djeci”.

Danas je otvoren 24. Podgorički maraton, već 24. put hor Zvjezdice, himnom ,,Maratonci'' otvara događaj.Vjerujem da… Posted by Djecji Hor Zvjezdice Podgorica on Sonntag, 29. Oktober 2017

Zbog svega se, ističe osjeća loše.

“Jer mi je tesko da shvatim da postoji neko ko se ovako ophodi prema djeci. Ne postoji opravdanje za ovakvo ponašanje (pritom su to djeca od pet5 do 11 godina, pilići). Neki ljudi, očigledno, nemaju poštovanja i razumijevanja ni za one najmlađe”, navela je ona.

S.Đukanović