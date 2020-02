Gdje neće biti struje u srijedu

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 5. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 00:00 do 1:30 sati: zgrada T-com kod Blažovog mosta

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Bregalnička, Vladike Danila i dio ulice VII omladinske brigade

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lopate

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Vinogradska i Kosmajska

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Bandići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ržišta

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete,Viš, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Grahovac

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Naselje Truć

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj, Glavati

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac, ulica Moskovska.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Lastva Grbaljska

Herceg Novi

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati Gomila, Ratiševina Mojdež i dio Sutorine iznad Citroenovog Servisa, Miševići.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno Stanovčići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbalj, donji dio naselja.

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Lazi u blizini crkve Sv. Petka

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Hotel AS, Montecasa, 4 Jul 2, Dio Petrovca pored obale

Bar

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Đurmani

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Donji Štoj, naselje kod hotela Imperijal

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Lisna Bori

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Štoj, naselje do hotela Imperijal

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Lazovići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brestovik

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Sutivan-škola, Kneževići, Orahovica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: područje napajanja niskonaponskog izvoda ‘Boškovići’ (Gornji Lepenac)

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Međuriječje, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Velje Duboko, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Andrijevo, Gornja Rovca, Vlahovići, Bogutov do, Jasenov do, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bojići

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Berane

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Biševo

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Đurđevića Tara