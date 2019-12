Glavni grad: Nećemo Vijestima da plaćamo reket

Nakon što su Vijesti objavile tekst u kome optužuju Glavni grad da nije na transparentan način organizovao Podgorički pazar iz lokalne uprave odgovaraju da su se našli na meti tog medija jer nijesu pristali na njihove ucjene oko reklamiranja, i da neće da im plaćaju reket. Današnje Vijesti su objavile tekst pod naslovom “Praznični sjaj za privatne džepove” u kome tvrde da zainteresovani za organizaciju manifestacije Podgorički pazar nikad nijesu dobili priliku da konkurišu, jer je Glavni grad još 18. oktobra to povjerio firmi Brca.

Navode i da Glavni grad ujedno nema ni prihode od organizacije tog događaja, jer zakupci za kućice plaćaju upravo toj privatnoj firmi.

Na te tvrdnje iz Glavnog grada odgovaraju da je opšte poznato da se, unazad desetak godina, politika Vijesti u najvećoj mjeri svodi na to da se u Crnoj Gori širi osjećaj beznađa i da se, s tim ciljem, atakuje na sve ono što je pozitivno i što čini da se ljudi u našoj zemlji osjećaju lijepo.

“Zato nas i ne čudi to što se Pazar, kao manifestacija koja svakodnevno okuplja ogroman broj naših sugrađana i koja centar našeg grada ispunjava pozitivnom energijom, osmjesima i radošću, našao na meti Vijesti. Svjesni smo da su se kontinuirani medijski napadi na ovu, već sada možemo konstatovati, omiljenu manifestaciju većine Podgoričana, mogli izbjeći samo da je Glavni grad pristao na ucjene u vidu ponuda za reklamiranje u ND Vijesti, podrške projektu Biznis akademije Vijesti, itd. Međutim, pošto je to interesovanje s naše strane izostalo, već duže vrijeme dešavaju se najprimitivniji nasrtaji na gotovo svaki naš projekat (Moje drvo, uređenje kružnih tokova, izrgradnju putne i druge infrastrukture u Podgorici..), koji skupa imaju za cilj unaprjeđenje kvaliteta života u Podgorici”, navode u Glavnom gradu.

Istovremeno, kako ocjenjuju iz podgoričke uprave, degutantno je da medijska kuća koja je poznata po izbjegavanju zakonskih obaveza i, kao jedan od većih poreskih dužnika u Crnoj Gori, ni obaveze reprograma poreskog duga ne izmiruje redovno, a koje se mjere stotinama hiljada eura, na ovaj način iskazuje navodnu brigu za stanje javnih finansija u Crnoj Gori.

“Da ne govorimo o tome da su zakupci kućica na Trgu nezavisnosti, dakle oni u čije se džepove navodno sliva ogroman neoporezovan novac, zapravo mali lokalni preduzetnici, trgovci i proizvođači“, naglašava se u reagovanju Glavnog grada.

U tekstu Vijesti između ostalog se stoji “da nije bilo inicijative Culture Cluba i braće Zorana i Save Rakočevića, vlasnika firme Brca koji stoje iza tog projekta, Podgoričani i njihovi gosti vrlo vjerovatno i dalje bi novogodišnje pazare gledali na internetu i u TV prilozima iz drugih gradova, a srećnici koji imaju novca, možda bi i lično posjetili neku takvu manifestaciju, recimo zagrebački Advent”.

Na ovu konstataciju iz Glavnog grada odgovaraju da je tačno da zagrebački Advent traje nešto duže, ali da Pazar u Podgorici nudi kulturno-umjetnički program svakog dana, što nije slučaj u Zagrebu.

“Uz to, iako to podrazumijeva dodatne troškove, Podgorički praznični Pazar je od Adventa neuporedivo jeftniji. Primjera radi, samo Turistička organizacija Grada Zagreba za potrebe organizovanja Adventa izdvaja na godišnjem nivou preko 700.000 eura. Dakle, ukupna organizacija Pazara košta gotovo deset puta manje od onoga što samo TO Zagreb opredjeljeju za sličnu manifestaciju u glavnom gradu Hrvatske. Treba reći i to da gotovo mjesec dana Pazara, kojeg karakteriše i izuzetno kvalitetan muzički program, košta manje nego jedna noć novogodišnjeg programa u Budvi”, kažu u Glavnom gradu.

Osim toga, pojašnjavaju da cijene izdavanja kućica koje su navedene u tekstu, Grad Zagreb propisuje za kvadratni metar a ne za objekat u cijelosti.

“Takođe, iako je manifestacija, ukupno gledano, generisala značajan prihod, zvanični podaci govore da je Grad Zagreb prošle godine od Adventa zaradio 700.000 kuna, odnosno manje od 100.000 eura, što je u poređenju s novcem koji izdvaja za organizovanje istog zanemarljivo”, ocjenjuju u Galvnom gradu.

Prema njihovom mišljenju posebno je interesantno da se organizacija Adventa u Zagrebu spominje kao pozitivan primjer baš u momentu dok u Hrvatskoj traje rasprava o navodnom spornom načinu raspodjele kućica, formiranju cijena, itd.

“Što se tiče Glavnog grada, kao što je to slučaj sa svim kulturno-umjetničkim manifestacijama koje se, uz našu podršku, u Podgorici dešavaju tokom godine, mi smo odlučili da prihvatimo inicijativu privatnog partnera kako ne bismo morali da se bavimo organizacijom manifestacije u pojedinostima, a prepoznajući njen značaj za širu društvenu zajednicu. Uostalom, nijesu li Vijesti godinama izvještavale o tome kako je glavni gradski trg mrtav i kako Podgorica ne nudi ništa što bi, tokom novogodišnjih praznika, ljude zadržalo u našem gradu”, podsjećaju iz Glavnog grada.

Posebno naglašavaju da ništa ne kriju, niti imaju razloga za to, govori i činjenica da su uoči početka ovogodišnjeg Pazara upriličili konferenciju za medije na kojoj su u potpunosti bili otvoreni za sva pitanja.

“Interesovanje Vijesti je, kao i uvijek, izostalo. I zato, poštovana gospodo iz Vijesti, nećemo vam plaćati reket kroz oglašavanje i učešće u vašim projektima. Istovremeno, bez obzira na nevjerovatan stepen destrukcije koji svakodnevno demonstrirate u odnosu na sve čemu se normalan svijet raduje, a u skladu sa onim što nam je profesionalna obaveza, ostajemo otvoreni za pristojnu komunikaciju. Vidimo se na Pazaru”, poručuju Vijestima iz Glavnog grada.