Jovanović: Ispravimo istorijsku nepravdu sa Podgoričke skupštine, dugujemo to CPC

Crnogorski narod i država duguju Crnogorskoj autokefalnoj crkvi i moraju da ulože napor kako bi ispravili istorijsku nepravdu sa ateističke Podgoričke skupštine, čija odluka koja se tiče crkve i dan danas živi, ocijenio je u emisiji “Živa istina” novinar i publicista Vladimir Jovanović.

Ukoliko države žele da imaju autokefalne crkve i postoje uslovi za to one to mogu da traže i dobiju, potvrđuje Jovanović. A jedino Crnogorci, kaže on, nikad nijesu bili u raskolu sa Carigradom.

Komentarišući to što dobar dio crnogorske javnosti nakon davanja autokefalije Ukrajinskoj crkvi a tim koracima ide i Makedonska, očekuje po automatizmu da sljedeća bude Crnogorska crkva Jovanović napominje da je to ipak pogrešno razmišljanje, jer postoje značajne razlike između Ukrajinske, crkve u Makeodniji i Crnogorske.

“Ukrajina nikad nije imala autokefalnu crkvu, a ni Makedonci, a Crna Gora jeste od 1485. Nas niko neće pomjeriti sa mrtve tačke, imamo otvorene sve signale da to tražimo. Traženje autokefalije nije nikakava jeres”, kaže Jovanović i primjećuje da je bez obzira na odvojenost od crkve država u svemu tome veoma bitan faktor.

Jovanović je u emisiji prikazao niz dokumenata koja dokazuju da je Carigradska patrijaršija komunicirala sa Crnogorskom crkvom kao autokefalnom.

Za zapisnik koji je ranije Amfilohije prikazao tvrdeći da se Crnogorska crkva 1918. ujedinila sa SPC Jovanović kaže:

“Ta odluka se temelji samo na Podgoričkoj skupštini, ne postoji crkveni kanon na osnovu kojeg se to desilo”, rekao je Jovanović.

Većina odluka sa Podgoričke skupštine je obesmišljena, ali i dalje živi ona koja se tiče crkve.

“To je inače bila velika Skupština srpskog naroda u Crnoj Gori. Tada su se prvi put čuli glasovi borbenog ateizma, pozivali su na spaljivanje crnogorskih svetitelja. Podgorička skupština onačava početak ateizma u Crnoj Gori, on prije toga nije postojao. To je bila divlja ateistička i protibožija skupština koja je donijela odluku koja i dan danas proizvodi dejstvo da ovdje postoji eparhija koja sebe naziva Mitropolijom crnogorsko primorskom i koja je formirana prvi put 1931. Ustavom SPC i koja prije toga nikada u istoriji nije postojala”, objasnio je Jovanović tako demantujući priču od osam stotina godina kontinuiteta MCP SPC u Crnoj Gori.

Saglasan je sa izjavom mitropolita CPC Mihaila da bez CPC nema Crne Gore. Nije to kaže ništa novo.

“Crnogorska autokefalna crkva je oblikovala modernu Crnu Goru i ima tradiciju, a u osnivačkom dokumentu se ne pominje kontinuitet sa Svetosavskom patrijarhijom koja je otpala od pravoslavlja. Crnogorskoj autokefalnoj crkvi smo svi dužni, jer je ne čine samo sveštenstvo, crkve i manastiri, nego vjerni narod koji mora da uloži napor da ispravi veliku istorijsku neporavdu da bi se konačno stalo na put dehristilizacije Crne Gore koja počinje od Podgoričke skupštine i traje i dan danas”, rekao je Jovanović.

“Osveta” Carigrada za opstrukciju RPC na Kritu

Riječ raskol, kaže Jovanović, adekvatno opisuje trenutnu situaciju na relaciji Moskva – Carigrad, nakon što je Carigradska patrijaršija priznala nezavisnost Ukrajinske crkve.

“Ovo što se sada dešava je na neki način “osveta” Carigradske patrijaršije za opstrukciju Ruske pravoslavne crkve odnosno opoziv učešća na saboru u Kritu”, rekao je Jovanović.

Šta u pravoslavnoj vaseljeni predstavlja Carigradska patrijaršija a šta Ruska pravoslavna crkva? Na to pitanje Jovanović objašnjava:

“Carigrad je softver a ruska hardver. Carigradska patrijaršija je majka Ruske pravoslavne crkve. Carigrad nema snažnu državu iza sebe, ali ima tradiciju i kanonsko pravo. Kanonsko pravo je na strani Carigrada”, objasnio je Jovanović.

Hoće li imovina ukrajinske crkve mijenjati vlasnika?

“Vlasnik objekata su države, korisnici su parohije koje će odlučivati dvotrećinskom većinom kome će se prikloniti pojedine parohija”, kaže Jovanović dodajući da ne očekuje nikakvo krvoproliće niti sukobe, dok RPC, smatra, tone u izolaciju.

SPC sjedi na dvije stolice

Primjećuje da niko do sada zvanično nije stao na stranu RPC niti ima najave da će to uraditi.

“To uključuje i Srpsku pravoslavnu crkvu. Moskva je očekivala od braće Srba to, ali oni nijesu to uradili. Neće se pojedinačna podrška, kao na primjer Amfilohijeva, pretvoriti u zvaničnu, barem ne neko vrijeme. SPC ne smije da udari na Carigrad bez obzira što bi rado slijedila RPC, zato ne smije otvoreno da istupi. SPC se boji ukoliko stane na stranu Rusa da će Carigrad opozvati Tomos iz 1922. i priznati makedonsku crkvu kao autokefalnu i crkvu iz Crne Gore. Srbi smatraju da još mogu da se na neki način nagode sa Carigradom, da kažu da ih Rusi pritiskaju i da su morali kroz izjave Amfilohija i Bulovića da ih malo primire, mi smo to izdržali i sad nas vi kažnjavate, to bi bila njihova platforma… Onog trenutka kad se uđe u postupak dodjele autokefalije crkvi u Makedoniji Srbi će slijediti Ruse, ali će tada zakasniti kao mnoga puta u istoriji “, smatra Jovanović.