Kajošaj: Ugasiti Deponiju i sva preduzeća Glavnog grada u Tuzima

Ukoliko budemo bili prinuđeni da ugasimo KIC Malesija, jer Glavni grad neće da je finansira iz svog budžeta iako su obavezni kao osnivač ustanove, moraćemo da zatvorimo objekte svih preduzeća na našoj teritoriji, a samim tim i Deponiju koja ionako zagađuje naša naselja, poručio je Fadilj Kajošaj, predsjednik Skupštine opštine Tuzi. On je istakao da je Deponija na njihovoj teritoriji tako da će je zatvoriti jer ionako se građani žale da ih guše neprijatni mirisi i dim od paljenja otpada i guma.

“Rekli smo nekoliko puta da očekujemo da se KIC Malesija finansira iz budžeta Glavnog grada. To je tako po zakonu. Ako neće tako onda ćemo sve objekte Glavnog grada na našoj teritoriji ugasiti na neko određeno vrijeme. Tu mislim na tržnicu, Deponiju i sve ostalo. Prvo ćemo zatvoriti Deponiju, jer je ona zagađivač i pravi otrov za životnu sredinu. Iz tog preduzeća ispuštaju gasove, otrove, neprijatne mirise, pale otpad i gume. Jednostavno to je neizdržljivo. Građani Omerbožovića, Dinoše, Rogama, Karabuškog polja… najbolje znaju kako je živjeti u blizini Deponije”, kazao je Kajošaj.

On je istakao da im je najpreče da zatvore ovo preduzeće, te dodao daće se ovim pitanjem baviti odbor za razgraničenje Glavnog grada sa Opštinom Tuzi.

“Da se ja time bavim sve bih lako završio. Jednostavno bih zatvorio Deponiju i sve je riješeno. Ako se nekome ne sviđa neka je preseli negdje drugo, gdje god hoće, ali na našoj teritoriji ne bi bila. Ona je na našoj teritoriji. Ako neće da nađemo zajednički jezik, kada je u pitanju i Deponija koja je u interesu svih, neka je sele i nikome ništa. U Glavnom gradu treba da znaju jedno, da kada se odvajamo, to je isto kao dva brata – svako ima svoj dio i svako svoju teritoriju sređuje kako hoće, a ostajemo prijatelji”, rekao je Kajošaj.

Kajošaj ističe da ne postoji volja Glavnog grada da se što prije razgraniče sa Tuzima.

“Građani se stalno bune da ih Deponije zagađuje. Oni u preduzeću najbolje znaju što rade i zbog čega. Ako budemo morali ugasićemo sve ili nastavljaju sa radom, ali vidjećemo na koji način će raditi. To će biti stvar dogovora. Ne postoji volja Glavnog grada da se razgraničimo, a zbog čega to samo oni znaju. Nikada se nijesam falio sa dobrim odnosima sa Glavnim gradom. Čak sam javno rekao da Glavni grad nije korektan i realan. Treba ih pitati zašto im nije interes da se sa nama razgraniče u skorije vrijeme. Ne znam da li to ima veze sa izborima naredne godine”. rekao je Kajošaj.

Predsjednik Skupštine opštine Tuzi ne priznaje pregovore koje su 2005. godine vodili Zećani i Tuzani kod tadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše. On ni za kakav papir koji je potpisan ne zna.

“Ne znam ko su bila dvojica iz Tuzi koji su pregovarali 2005. godine sa Zećanima. To ne može tako. To mora Skupština da donese odluku, a ne neki građani koji su se okupili. Od toga nema ništa. To treba komisija za razgraničenje da riješi. I dalje ostajemo pri tome da oko crkve Svetog Nikole i groblja oko nje treba da se dogovore mještani Mataguža i Vranja. Neka bude kako se oni dogovore. Ako nijesu u stanju da se građani sami dogovore postupaćemo po zakonu. Zakon kaže da su oba objekta u Opštini Tuzi”, ističe Kajošaj.

Stav o zatvaranju Deponije, te o optužbama da truju naselja okolo, juče su novinari Dana tražili od Arsenija Boljevića, direktora Deponija. Međutim, Boljević ni juče nije odgovarao na telefonske pozive.