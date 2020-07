Kaluđerović: Virus nije nimalo bezazlen, prošao sam izuzetno teško iskustvo

Fizioterapeut Milan Kaluđerović, prvi izliječeni pacijent od koronavirusa na Cetinju govorio je za portal Cetinjski list o svom iskustvu. On je 18 dana boravio u Kliničkom centru Crne Gore gdje mu je dijagnostikovana upala pluća.

Iako su mu posljednja dva testa negativna na COVID-19, još uvijek se liječi od upale pluća, a u kućnoj izolaciji će provesti još 14 dana od dana otpusta.

Kaluđerović je kazao da je imao tešku i po život opasnu kliničku sliku, te da je prve simptome imao šesti dan od kontakta sa osobom za koju smatra da ga je inficirala.

“Počela je prvo blago povišena temperatura i blaža glavobolja, pa zatim i neurološki simptomi bol u očima, lijevom uhu, bol u donjim leđima i bubrezima. Sljedeći dan je počela temperatura da raste, glavobolje su bile jače i intezivnije, i sve me je boljelo. Na osnovu tih simptoma doktorka Popović Samardžić je odlučila da me pošalje u Klinički centar Crne Gore, da se tamo liječim, kako bi se bolest držala pod kontrolom. Drugi dan po prijemu, temperatura je počela baš da raste, konstantno do desetog dana, preko 39 stepeni. Loše sam se osjećao, da bi mi osmog dana bio urađen skener pluća, i tu je dijagnostikovana upala na oba plućna krila, i po izlasku iz bolnice liječim se od te upale pluća, i pijem odgovarajuću terapiju koju mi je prepisao infektolog. Primao sam svakodnevno od pet do sedam flaša infuzije, do pretposljednjeg dana izlaska, a uz sve to je išla naravno i odgovarajuća terapija. Laboratorijski nalazi su mi urađeni pet puta, i svaki do posljednjeg je bio lošiji od prethodnog”, priča Kaluđerović.

Na osnovu svega što je prošao, tvrdi da virus nije bezopasan kao što mnogi misle, navodeći da je tokom liječenja u Kliničkom centru imao priliku da vidi pacijente koji se bore za život i vazduh.

“Virus uopšte nije bezazlen. Ne može se pretpostaviti kod koga ta klinička slika može da bude teška, ili kod koga će se javiti lakši oblik bolesti. Ja sam stvarno prošao kroz veoma tešku i opasnu kliničku sliku. Pretpostavljam da sam se zahvaljujući mojim godinama i fizičkoj spremi brzo oporavio. Moj cimer iz sobe se borio za život. Oboljeli sa dijela odjeljenja na kojem sam bio smješten su mlađi ljudi, u prosjeku oko 40 godina, i vidio sam kroz njihov primjer kroz što sve prolaze. Moj je savjet da se ljudi moraju čuvati maksimalno, koliko god to mogu. Da čuvaju svoje najbliže, i ljude oko sebe, jer smatram da se jedino na taj način može virus držati pod kontrolom i da se može pobijediti. Zato nosite maske, poštujte distancu, održavajte higijenu ruku”, poručio je Kaluđerović.