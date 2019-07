Komunalna policija u Novom od danas radi 24 sata

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi će od danas do 1. septembra raditi non-stop, svim danima.

Radno vrijeme od 24 sata uvedeno je zbog pojačanog obima posla tokom ljeta i prijava građana.

Načelnica Službe Marija Andrić najavila je da će komunalna policija posebno kontrolisati nepropisno parkiranje, odobrenja za rad privremenih objekata, odobrenja o izvođenju muzičkog programa, buku, poštovanje odluke o drumskom saobraćaju, posebno vožnju Šetalištem Pet Danica, Obalom Nikole Kovačevića, te priobalnim putem kroz Đenoviće, Baošiće i Bijelu.

Pored toga, tokom naredna dva mjeseca biće pojačana i kontrola vanpijačne prodaje, radi suzbijanje sive ekonomije, kao i kontrola načina i vremena odlaganja komunalnog otpada.

Svaki ugostiteljski objekat u kom se izvodi muzički program po Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu mora da ima limitatore.

Takođe, od danas će biti pojačana inspekcijska kontrola drumskog saobraćaja duž rivijere, s obzirom na to da važi zabrana saobraćanja donjim priobalnim putem, od 19 do jedan poslije ponoći u Đenovićima, od 10 do 14 i od 19 do jedan nakon ponoći u Baošićima i Bijeloj.

Iz Komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi najavili su i veću kontrolu odlaganja komunalnog otpada, odnosno vrijeme odlaganja, a ono je dozvoljeno samo od 21 do šest sati.

Inspekcija će biti prisutnija i na Šetalištu Pet Danica, kontrolisaće komunalni red, odobrenja za rad, ali i vožnju dostavnih vozila, koja je dozvoljena samo od šest do devet i od 14 do 16 časova.