Kovačević: Očekujem da slučaj zamjene bebe bude riješen što prije

Povodom nedavnog slučaja zamjene bebe, direktorica Kliničnog centra Crne Gore Zorica Kovačević kaže da ostaje pri stavu da je posrijedi vjerovatno namjerna greška, te da je na nadležnima da utvrde šta se tačno dogodilo. Očekuje i brzo rasvjetljavanje cijelog slučaja pred nadležnim.

Menadžment Kliničkog centra Crne Gore, povodom propusta zbog kojeg je došlo do zamjena beba u Odjeljenu za terminsku novorođenčad, pokrenuo je krivični postupak protiv, za grešku odgovorne medicinske sestre, jer osnovano sumnja da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu, kaže za Pink M direktorica KCCG.

Procedure i protokoli se moraju poštovati, navodi Kovačević, a ukoliko se prekrše, odgovorni moraju biti sankcionisani.

“Ljudi griješe, pojedine greške su neoprostive, kao što se desila zamjena beba prije nekoliko dana. Ako smo usvojili protokol i procedure moramo ih poštovati, moramo se toga pridržavati. Sa takvim propustom vam sve Morača odnese. Propusta ima i u drugim klinikama, a kada je riječ o zdravstvenom sistemu Crne Gore imate dežurne kritičare. Odgovornost mora postojati, da biste nešto radili – morate biti svjesni da morate da odgovarate. Pretpostavljam da je to urađeno namjerno, ako znam da je po protokolu medicinska sestra morala da najmanje pet puta provjeri broj, na pločici na djetetu i majki, bez obzira što je majka bila prisutna, procedura zahtjeva određene poslove koje mora da odradi. Ta odgovornost mora da ide do kraja i očekujem da će državni organi to i utvrditi da li je to urađeno namjerno, a ja smatram da jeste. Više državno tužilaštvo će razriješiti naše sumnje. Jedan nemar urušio je povjerenje u KCCG. U KCCG radi 2.300 ljudi i desi se da baš nijesmo svi posvećeni poslu. To nije smjelo da se desi. Ukoliko je poštovala procedure i protokole onda nije bilo mogućnost i za takav propust, očito da ona toga dana nije to radila sa tim djetetom – kazala je ona.