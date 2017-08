Lompar: Fekalije iz kruzera ne idu u more

Nije moguće da se sa kruzera u more izbacuju zauljane, crne ili sive vode, niti fekalije tvrdi inspektor sigurnosti pomorske plovidbe kotorske Lučke kapetanije, Željko Lompar, piše Pobjeda.

On objašnjava kako za to ne postoje tehničke mogućnosti.

“Kruzeri nemaju cjevovod koji je vezan za more i brod, ni u kom slučaju ne mogu da izbacuju takve vode u more”, objasnio je Lompar.

Isto, kaže on, važi za fekalije.

“Nema nikakve šanse da fekalije iz kruzera dospiju u more, jer se ventili za fekalije automatski zatvaraju čim brod uđe u teritorijalne vode neke države”, izričit je Lompar.

Za prljav trag koji nakon prolaska ostavljaju, kaže Lompar, nijesu krivi kruzeri.

“U Bokokotorskom zalivu imamo zamuljano dno, pa prolaskom velikih kruzera, koji imaju ogromne snage, dolazi do pomjeranja mulja sa morskog dna i to djeluje kao da je kruzer izveo poluciju. Međutim, on je samo pokrenuo mulj sa dna, što kod kupača i građana izaziva sumnju da je kruzer izbacio prljavštinu. Jedini cjevovodi koji postoje su tzv. balastni, koji su takođe zatvoreni, pa nije moguće raditi operaciju sa balastima u krugu od 12 nautičkih milja od obale. Njih kontrolišemo”, kaže on.

Lompar dalje objašnjava da kruzeri nemaju potrebu za balastiranjem ili debalastiranjem, jer to nijesu trgovački, već putnički brodovi.

“Dakle, nemoguće je da kruzeri izbacuju bilo što, ali Lučka inspekcija radi kontrolu njihove okoline, jer može da se desi da putnik baci plastiku, kesu ili kakav drugi otpad. Bilo je takvih slučajeva ranijih godina. Ove godine nije. Inače, ovo su kruzeri koji plove Mediteranom i male su šanse da oni baš nešto izbace u zaliv, jer svi dobro znaju da su vizuelne kontrole stalne”, kazao je Lompar.

Nedavno je Inspekcija sigurnosti i bezbjednosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor kaznila brod ,,MSC musica“ sa 1.500 eura i njegovog kapetana sa 200 eura zbog toga što je, umjesto dozvoljenih šest nautičkih milja, kroz Kumborski kanal plovio brzinom od 8,1 milju.

Kazna zbog lajbota

“Prošle godine kažnjen je kapetan broda zbog čamca za spašavanje (lajbota) koji je ostao da visi na brodu. On je davao putnicima po 100 dolara za prevoz drugim plovilom do Starog grada za korišćenje toaleta, zato što su njihovi fekalni tankovi bili puni, a nije smio da izbaci nikakve vode.Tada su inspektori Lučke kapetanije bili u pojačanoj kontroli”, kaže Lompar.