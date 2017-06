Majke vraćaju na penzije, biro i nove naknade

Komisija za ekonomsku politiku usvojila je juče predloženi posebni zakon Ministarstva rada i socijalnog staranja kojimje regulisan status majki troje ili više djece korisnica naknada, koje je Ustavni sud nedavno ukinuo, saznaje Pobjeda.

Članovi Komisije su, kako je rekao izvor Pobjede, kazali da je predloženim leks specijalisom ispoštovana naredba Ustavnog suda kojom je traženo da se novim zakonom reguliše pravni status korisnica naknada.

Rješenjem iz predloženog zakona, kako nezvanično saznaje Pobjeda, propisano je da se žene koje su zamrzle penziju zarad naknade vrate na penzije.

Majke koje su naknadu stekle na osnovu radnog odnosa, odnosno koje su dale otkaz zarad dobijanja ovog primanja podijeljene su u tri grupe, u zavisnosti od toga koliko im godina staža fali do ostvarivanja prava na penziju.

Prema riječima izvora Pobjede, u prvoj grupi su žene koje će šest godina primati naknadu, u drugoj su one koje će primati pet godina, a u trećoj majke koje će primati tri godine.

“Primanja će biti izvedena iz njihove prosječne zarade koju su imale dok su radile i iznosiće: u jednoj grupi do 250 eura, do 350 eura primaće druga grupa, a treća iznad 350”, rekao je on, dodajući da će im biti plaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Prema saznanjima ovog lista, naknadu je primalo nešto više od 3.000 žena koje su zarad tog primanja napustile posao.

Predloženim leks specijalisom regulisan je i status žena koje su ostvarile naknadu na osnovu 15 godina boravka na birou.

One će biti vraćene na biro i njihov status će, kako kaže izvor, biti riješen kroz zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti ukoliko žena ostvaruje pravo na ta primanja.

Vlada će se sjutrašnjoj sjednici izjasniti o predloženom posebnom zakonu za majke.

Korisnice naknada za troje i više djece zbog smanjenja i ukidanja naknada protestuju već mjesecima, a skup su najavile i sjutra ispred Skupštine Crne Gore