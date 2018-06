Mala Selena pobijedila tumor

Lijepe vijesti stižu iz Sinsinatija, djevojčica Selena Mandić, pobijedila je neuroblast.

Maleni heroj koji je prošle godine ujedinio cijelu Crnu Goru, uspjela je da dobije najvažniju bitku u životu.

“Sedamnaest mjeseci, šest hemo terapija, dvije transplantacije koštane srži, mjesec radijacije, skoro šest mjeseci imunoterapije, bezbroj transfuzija krvi, noćnih odlazaka u bolnicu i toliko strijepnje da se tijelo koči, a mozak ne radi. A onda dođe dr Weiss i kaze nam sad, prije dva sata, znate vaša ćerka nema tragove kancera u tijelu, sken je pokazao. I kaže dr Weiss siguran sam da će vaša ćerka imati dug život”, napisali su njeni roditelji na Facebook stranici “Pomoć za Selenu”.

Ističu da im je sve ovo vrijeme Selena bila motivacija da idu naprijed.

“Kad je bilo najteže, Selena je trazila da sluša pjesmu “I am still standing”- Još uvijek stojim. Hvala vam svima! Znamo da se radujete koliko i mi! A neuroblastomi mozemo da kažemo: We are still standing”, poručuju Selenini roditelji.