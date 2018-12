Marina Medojević odluku čeka ispred Apelacionog suda

Supruga Nebojše Medojević, Marina Medojević poručila je da će odluku Apelacionog suda čekati ispred zgrade suda u 14 sati kada ističe rok za odgovor.

“Js, Marina Medojević, supruga Nebojše Medojevića čekam do danas popodne, tačnije do 14 sati na odluku suda, do kada je rok da odgovore. Ukoliko odluka suda ne bude u skladu sa pravom, zakonom i Ustavom Crne Gore, a to znači produženje zatvorske kazne koja je donešena protiv ustavno i protiv zakonito, ja izlazim da protestvujem ispred suda”, saopštila je Medojević.

Pozvala je građane da joj se pritruže.

“Pozivam građane da mi se pridruže, ne glasače bilo koje partije već građane. Nije ovo borba za Nebojšu ili bilo koga drugog nego za pravo, pravdu, dostojanstvo i obraz Crne Gore. Ovo je atak na slobodnu misao, na slobodu izražavanja. Ovo je sramota”, naglasila je ona.