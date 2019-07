Mladić napao taksistkinju u Podgorici, ali nije očekivao da će da se brani

Mlada taksistkinja iz Podgorice Gordana Vukadinović prepričala je Pobjedi događaj koji se desio u noći između ponedjeljka i utorka, kao opomenu kakvih sve situacija ima. Ova je završena bez teških posljedica, ali je bila krajnje dramatična.

“Dobila sam vožnju preko dispečera i primila stranku u Ulici Milana Raičkovića. Zapazila sam da je riječ o mršavijem mladiću, nižeg rasta… Rekao mi je da ga vozim preko Mareze i Daljma, pa se vraćamo. Pitao me je imam li telefon da mu pozajmim da bi pozvao druga da izađe. Dala sam mu telefon, obavio je razgovor i vratio mi mobilni”, priča Vukadinović.

Vožnja je dosegla do Stologlava (kod Spuža), mladić je izašao na nekoliko minuta i vratio se u vozilo.

“U povratku smo razmijenili par rečenica o ženama kao taksistima. Pitao me je da li se plašim i slično, ali nije rekao ništa što bi me navelo da pomislim da namjerava da me napadne i pobjegne. U povratku je tražio da vozim drugom putanjom, rekao mi da uđem u usku ulicu u Tološima i to je kraj vožnje. Zaustavila sam vozilo, ugasila taksimetar na 11,75 eura. On je otvorio vrata, izvadio oštri predmet, naslonio mi ga na rame i rekao: Da nijesi mrdnula”, priča mlada taksistkinja i dodaje da je stekla utisak da mladić (identitet poznat redakciji) nije očekivao da će ona da se brani.

U ulici gdje se parkirala nema proširenja u blizini, pa je morala da vozi do kraja puta, a mladić je dobio na vremenu i pobjegao.

“Pošto mi je umakao, odlučila sam da pozovem čovjeka kojeg je on zvao sa mog telefona. Rekla sam mu, između ostalog, da ću sa policijom doći kod njegove kuće, nakon čega mi je rekao ime i prezime mladića i adresu. Našla sam kuću i otišla da ga potražim, ali mi je njegova majka prvo rekla da nije tu, a kasnije da ne može da ga natjera da izađe. Onda sam rekla da ću zvati policiju jer mi je prijetio nožem i nije platio, a ona je kazala da je to ne interesuje. Kad sam shvatila da sama ne mogu nista da uradim, pozvala sam policiju koja je stigla za pet minuta i ustanovila da je riječ o osobi koja je poznata policiji, a pritom je zavisnik”, navodi ona.

Tokom razgovora sa policijom i majkom, Vukadinović je odlučila da ne podnosi tužbu jer nije bila životno ugrožena, već je tražila samo da plati vožnju pa da se raziđu.

Kaže da joj je mladićeva majka odgovorila da u to vrijeme (između 23 i ponoći) nema gdje da pozajmi, pa će joj ujutro platiti. Tako je i bilo.

Gordana je ispričala da je, odmah nakon što je zvala policiju, obavijestila taksi udruženje.

“Uplašili su se da nijesam povrijeđena i pitali da mi pošalju nekog od kolega, a bilo je i malo kritika zbog čega sam ga tražila kod kuće i dovela sebe u opasnost. Ja se, međutim, nijesam osjetila ugroženom i uradila sam kako sam mislila da je ispravno”, zaključuje Vukadinović.