Najljepšu avanturu prekinula korona

Kada su Natali i Simon početkom decembra krenuli iz Dortmunda na proputovanje Evropom, vjerovali su da će to biti njihva najljepša životna ekspedicija. Prethodnih mjeseci obišli su mnoge zemlje na sjeveru, prije nego ih je na tom putu zaustavila globalna kriza izazvana koronavirusom. Trenutno se nalaze “zaglavljeni” u Nikšiću, bez mogućnosti da napuste Crnu Goru. I da su granice potpuno otvorene, kako kažu, ne bi znali gdje da odu budući da je u svim dražavama sitacija kritična.

“Naš plan je bio da neko vrijeme putujemo i da se vratimo u Dortmund. U Crnu Goru smo našim kombijem ušli početkom marta. Obišli smo nekoliko gradova, uživali… Onda se dogodila pandemija i situacija se zakomplikovala”, priča Simon.

Ovaj mladi par ističe da se već skoro mjesec dana nalaze u Crnoj Gori i da će ovdje ostati do daljeg. Jednostavno, kako pričaju, nemaju drugog izbora.

“Vidjećemo šta će se dalje događati. Nadamo se da će situacija biti bolja u narednih par nedjelja. Htjeli smo da kontakiramo ambasade, ali u tom slučaju ovdje bi nam ostao kombi, koji je naša “kuća”. Osim toga, svuda je situacija toliko ozbiljna da nema smisla negdje ići”, navodi Natali.

Simon pojašnjava da je porijeklom Italijan, koji sa svojom djevojkom godinu dana živi u Njemačkoj. I u jednoj i drugoj državi je ozbiljna kriza, pričaju sagovrnici CdM-a.

“Posebno u Breši, odakle ja potičem. Moja porodica je zabrinuta, veliki je strah. Naš zdravstveni sistem je uređen i dobar, ali ljekari se teško bore sa koorna virusom”, priča Simon.

Prvi put u Crnoj Gori

Mladi par je Crnu Goru posjetio po prvi put, ali nijesu ni sanjali da će se ovdje zadržati ovoliko dugo. U trenutku kada je svijet na koljenima zbog pojave opasnog virusa Covid 19, nije im svejedno što su daleko od svojih domova. Ipak, srećni su što su zajedno i što imaju jedno drugo.

“Crna Gora je dobro mjesto da budete zaglavljeni, ako je već ovo moralo da se dogodi. Ljudi su gostoprimljivi i ljubazni. Lijepo je biti ovdje, divan ste narod”, optimističan je Simon.

Nijesu imali, kažu, previše očekivanja, ali se sve promijenilo kada su ušli u Crnu Gori i posjetili Durmitor.

“Obišli smo dosta gradova, od sjevera prema primorju. Vozili smo kroz kanjon Tare, koji je facinantan. Nemamo mogućnost zbog novih mjera da se krećemo, pa smo u Nikšiću. Da, na kraju nije sve ispalo loše, imajući u vidu šta se sve događa”, pričaju sagovornici CdM-a.

Poštujemo pravila, želimo da budemo zdravi

Svakodnevno na internetu prate nove mjere crnogorskih vlasti, a nadležne hvale jer ažurno objavljuju informacije na Twitter-u.

“Svaka čast na privremenim mjerama. Uradili ste to najbolje u Evropi, čak prije nego je bilo zaraženih. Naravno da sve pratimo i poštujemo jer ne želimo da se bilo šta loše dogodi. Sada smo prihvatili situaciju kakva jeste. Jedino su problem troškovi, jer se sve neočekano dogodilo”, ističe Simon.

Podsjetimo, novim privremenim mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu građana od koronavirusa zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja od 19 do petsati ujutro od ponedjeljka do petka. Vikendom će mjera važiti od subote od 13 do ponedjeljka do pet sati ujutro. Ova zabrana važi za sve osim za izuzetke obuhvaćene naredbom.

Jovana Lasica