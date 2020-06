Nastupila zastara u disciplinskom postupku protiv Bošković-Ćirović i Lekovića

Disciplinski postupak koji je RTCG pokrenuo protiv zaposlenih u Televiziji Crne Gore, novinarke Nevenke Bošković Ćirović i njenog kolege Vukomana Zorana Lekovića danas zastarijeva jer se nije održala rasprava na kojoj bi bile uzete izjave od dvoje novinara i pravnog zastupnika Javnog servisa, što je bio uslov da ovaj slučaj dobije epilog, piše Pobjeda.

Radio Televizija Crne Gore pokrenula je početkom marta disciplinski postupak protiv dvoje zaposlenih u toj medijskoj kući, ali je rasprava odgađana u nekoliko navrata. Postupak su inicirale autorke dokumentarnog filma “Svjedok Božije ljubavi” Tatjana Šuković i Snežana Rakonjac. One su mjesecima bile dio hajke dijela javnosti, zbog tog dokumentarca prikazanog 18. februara na Prvom kanalu TVCG, u kojem su objavljene izjave mitropolita crnogorsko-primorskog SPC Amfilohija.

Ćirović je na društvenim mrežama poručila kolegama i koleginicama: “Vi koji ste stali iza ovog srama i neodgovornosti – vi ste saučesnici srama i stida i najnižeg pada novinarske profesije! Jednom, kada dođu časna vremena, moraćete da objasnite ko, zašto i za čiji interes? Jednom ćete časti gledati u oči i pogled izdržati nećete od sramote! Bestijalnost uvijek završi u sramoti! Znamo se, bestijalci”.

Leković je, pored ostalog, naveo da je dokumentarac “zastiđe i profesionalna sramota”, te “nevješto sakrivena naručena kreatura od nazovi emisije“, kao i “novinarska pornografija bez presedana.

Disciplinski postupak protiv njih dvoje završio je u “ćorsokaku” jer je rasprava prvo odložena zbog pandemije korona virusa u Crnoj Gori, a nakon toga zbog nemogućnosti predsjednika Unije slobodnih sindikata Srđe Kekovića da prisustvuje, na čemu je Bošković-Ćirović insistirala.

Nakon toga, advokati Velibor Marković i Vladan Bojić koji zastupaju dvoje novinara, zatražili su da se iz postupka izuzme generalni direktor Javnog servisa Božidar Šundić i advokatica te medijske kuće Saša Vukotić.

Šundić je tada za Pobjedu ocijenio da je “takav potez učinjen namjerno da bi došlo do zastare postupka”.

Prošle sedmice Savjet RTCG na sjednici zatvorenoj za medije nije prihvatio zahtjev za izuzeće Šundića i Vukotić iz postupka “jer ne postoji osnov shodno odredbama Zakona o radu”.

Advokat Velibor Marković juče je na Facebook-u napisao da će do nastupanja zastarjelosti nesumnjivo doći, budući da do juče (petak) nijesu zakazane nove rasprave radi izjašnjenja zaposlenih, niti je, kako je naveo, to više moguće učiniti, s obzirom na to da je subota dan zastarjelosti.

“Otuda slijedi donošenje rješenja o obustavi postupka, koja se faktički poistovjećuje i imaju isti pravni značaj kao i oslobađajuće odluke. Za ukazati je da je zahtjev za izuzeće u predmetu protiv zaposlene Boškovic-Ćirović podnešen još 15. maja, a protiv zaposlenog Lekovića 18. maja tako da je RTCG imala više nego dovoljno vremena da po njima odluči, a nakon toga zakaže nove rasprave i donese odluke protiv zaposlenih. Time se obesmišljava nedavna izjava direktora gospodina Šundića kako Ćirović-Bošković i Leković zajedno sa svojim advokatima odugovlače postupak – naprotiv, proizilazi da su ovi postupci namjerno od strane poslodavca “gurnuti” u zastaru iz očiglednih razloga neosnovanosti njihovog pokretanja, odnosno nepostojanja bilo kakvih povreda radnih obaveza od strane dvoje navedenih novinara”, smatra Marković.

Advokatica Saša Vukotić juče nije dala izjavu za Pobjedu uz obrazloženje da je spriječena iz zdravstvenih razloga, a Šundić je kazao da nije zvanično dobio nikakav dokument, te da Vukotić vodi taj proces.