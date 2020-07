Nepravilno nošenje maski građane Crne Gore koštalo 11.750 eura

Zbog nepravilnog nošenja zaštitnih maski u trgovinama inspekcija je izrekla 13 prekršajnih naloga, zbog čega će oni koji su kažnjeni morati da plate više od 11.750 eura, saopštila je glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić.

Kaže da se mjere koje se odnose na nošenje zaštitnih maski najčešće poštuju, te da je od 1.200 kontrola, utvrđeno devet nepravilnosti.

Objašnjava i kako se mjere najčešće krše, ali i koliko je to koštale one koji se njih nijesu pridržavali.

“I od strane trgovaca i od strane kupaca, koji uđu u objekat, najčešće se ta maska spusti ispod brade ili se propisano ne stavi na nos i usta. U tom dijelu je izrečeno devet mjera, to jest donijeto je devet rješenja, u kojem se naređuje otklanjanje nepravilnosti, i izrečeno je 13 prekršajnih naloga u iznosu od preko 11.750 eura”, istakla je Đurđić u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore (TVCG).

Kazne su, upozorava ona, izetno viroke.

“Kreću se za pravna lica od dvije do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 eura, za preduzetnika od 500 do 6.000, a za građane od 100 do 2.000 eura”, kazala je Đurđić.

Ona poručuje da kompromisa sa trgovcima i građana neće biti, te da se mjere Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) moraju poštovati.

Upozorenja je, kaže, bilo dosta da bismo svi shvatili ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo.

“Ako to nijesmo shvatili za protekla četiri mjeseca, zaista ne znam šta još treba da uradimo da bismo shvatili. Epidemija se širi. Kompromisa neće biti ni prema kome. Nema više upozorenja”, rekla je Đurđić, uz napomenu da građani veoma burno reaguju prema inspektorima.

Uprkos tome, kaže ona, mjere će se primjenjivati.

Istakla je da je Tržišna inspekcija od 3. jula do danas izvršila više od 1.200 kontrola.

“Što znači našu stalnost prisutnost kad su u pitanju trgovine, s aspekta primjene mjera da se poštuje nošenje zaštitne opteme, kako od zaposlenih u trgovini, tako i građana koji ulaze u trgovine”, istakla je Đurđić.