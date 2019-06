Nikšić dobio zvanični suvenir

Nakon završenog dvodnevnog takmičenja Hakaton, Nikšić je dobio prvi zvanični suvenir. Najbolje rješenje i prvo mjesto, vrednujući inovativnost, funkcionalost, dizajn i izvodljivost, odlukom žirija pripalo je timu “Urban craftsmen”. Petočlana ekipa koju čine: Jovana Milović, Luka Rakojević, Darija Egorova, Vukašin Rakočević i Haris Bajramović dolazi većinom iz Podgorice, a kako su objasnili, njihov suvenir je odraz duha Nikšića, koji simbolizuje dijeljenje i solidarnost.

“Naša ideja je bila da prikažemo “dobri duh Nikšića” kroz jedan koncept dijeljenja, a to je da sami turisti mogu da kreiraju svoj suvenir iz uspomena koje su oni imali u Nikšiću. Jedan dio tih suvenira mogu da podijele bliskim ljudima, zato što je to jedan duh koji je Nikšić uvijek imao, a to je dijeljenje i solidarnost. Kao slogan izabrali smo Šobićeve stihove “Sunce tebi, sunce meni”, kazala je Jovana Milović, ispred tima.

Jedini predstavnik iz Nikšića u timu, Luka Rakojević, ističe da je takmičenje obilježila dobra energija i druženje. Nagrađeni suvenir na početku nije bio zamišljen kako trenutno izgleda, ali kako kaže Rakojević, ključnu ulogu odigrali su mentori.

“Mi smo razgovarali o toj nekoj formi, onda smo nabacivali ideje redom i došli smo do skice ovoga što smo prezentovali. Ustvari, ključnu ulogu tu su odigrali mentori koji su upali usred procesa”, kazao je Rakojević.

Prvonagrađeni tim osvojio je novčani fond u iznosu od 3.500 hiljade eura.

Drugo mjesto pripalo je ekipi “4MFLUCET” sa Cetinja koju čine Marko Petričević, Nikola Matičić, Maša Laković, Matija Nikčević, Aleksandra Mijušković i Dušan Aleksić. Nagradni fond za drugo mjesto je 1.500 eura.

Ekipa iz Nikšića “Ovde napon dvesta” zauzela je treće mjesto, a nagrada koja ih je sledovala je set ulaznica za Bedem fest i oprema. Tročlanu ekipu čine Milić Toljić, Anastasija Višnjić i Mićo Kontić.