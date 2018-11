Nomadski život Kotoranke: Od Indije, Irana i Nepala do duhovnog preporoda

Njen život se u potpunosti promijenio onog trenutka kad je “iz malog zelenog kutka u Kotoru sa gramofonom u ćošku na najljepšem trgu svijeta” odlučila da krene sa samo jednim rancem na putovanje života.

Kako kaže u svojim putopisima, taj ranac je sve što ima i stoga je najsrećnija djevojka na svijetu. Studentkinja italijanskog jezika i književnosti Jelena Vuković sebe naziva putopjesnikinjom, a život nomada je počela da živi prije godinu dana i ne planira da stane.

Ističe da nije osjećala da je formalno obrazovanje ono što želi u svojim dvadesetim.

“Moja svakodnevnica je od momenta kada sam odlučila da preuzmem potpunu odgovornost za nju čarobna. Kada nisam na putu pišem, živim svoju malu blues bajku, radim sve ono što volim i zahvaljujem na istom”, započinje Jelena svoju životnu inspirativnu priču.

Priča njenog života je počela mnogo prije ovog putovanja, premda je svoju glad za putem zadovoljavala zasebnim jednomjesečnim putovanjima već nekoliko godina.

“Jedina stvar koja se razlikovala ovog puta je to što sam rekla sebi da ne moram da stanem. Dugo, ili nikad, ako tako poželim. No, moja svakodnevnica je i dok sam birala Crnu Goru kao svoju bazu bila slična ovoj na putu. S druge strane, odlučiti se za potpuno izopštavanje iz civilizicije u kojoj živim u smislu da radim, učim i živim na naizgled nelogičan i neizvodljiv način bio je proces koji je trajao par godina. Isto onoliko koliko je trajala moja priprema za duhovno buđenje. A kada se to desilo, moj život ovakav kakav jeste sada je bio jedini mogući izbor”, navodi putopjesnikinja.

Putujući kroz Tursku, Grčku, Italiju, Gruziju stigla je do Delhija u Indiji, Irana i Katmandua u Nepalu, gdje je kako kaže, doživjela apsolutno buđenje njenog bića.

“U jednom momentu se fizički put pretvorio u duhovni i išla sam, ali i ostajala na svakom mjestu na koje bi me srce povelo. Nikada nisam izbrojala koliko zemalja sam posjetila i ne želim to uraditi ni sada, premda mi ta brojka ne bi bila ni od kakvog značaja. U posljednjih godinu dana zemlje nisam prolazila već sam u njima živjela i ovog puta je svaka odigrala jako važnu ulogu na mom životnom putu”, ističe Jelena.

Svoje doživljaje sa putovanja prožete fascinantnim fotografijama slučajnih prolaznika, hramova, pustinja i čarobnih ulica Jelena objavljuje na društvenim mrežama. Njeni profili kako na Instagramu, tako i na Fejsbuku su jako posjećeni možda zbog toga što su njena svakodnevnica nečiji neostvarivi snovi.

“Proživjeti život po mjerilima današnjeg društva je najuzaludnija i krajnje neinteligentna opcija. No, ljudi su ogrezli u programima. Radim sve što je moguće kako bih makar onima koji osjećaju potrebu da mi se jave pomogla da se približe sebi. I ja sam radila dok sam živjela u Crnoj Gori. Iako tako izgleda, čak ni ja ne mogu živjeti od vazduha. No, nikada se nije primjećivalo da radim jer uvijek radim honorarno i sezonski, čuvajući svoju svakodnevnicu za jedan veliki, doživotni odmor”, kaže ona.

Prije putovanja dugo je na Fejsbuku bila poznata po svom blogu Ginger in Montenegro gdje je često objavljivala fotografije naših planina i prelijepih crnogorskih predjela.

“Drago mi je što svi i dalje pamte Ginger jer je to bio moj veoma drag projekat koji bih voljela nastaviti. Prekinula sam ga kada je bio najuspješniji iz prostog razloga što je moja duša rekla da to nije ono što želi u tom momentu”, ističe Jelena.

Na putovanjima je, kao što je i pomenuto, doživjela apsolutni duhovni preporod. Ipak, nije sigurna da bi ikada mogla da dočara bilo šta što je njeno drugom ljudskom biću, pa ni svoj duhovni put.

“Ono što radim je prosipanje znakova kraj puta, kako bih onima koji na njih naiđu, dočarala njihov duhovni napredak. Sigurna sam da na moje objave nailaze baš oni kojima su potrebne i jako se radujem zbog toga”, smatra Jelena.

Potpuno oslobađanje od programa, definicija, nezdravog ega i pronalaženje višeg u sebi, kao i prepoznavanje i upoznavanje autentičnog sebe je jako dugačak i naporan put, ali je po njenom mišljenju neophodan kako bi ljudsko biće upoznalo život dostojan svoje vrste.

“To je ono o čemu ja pišem i na socijalnim mrežama i u svojoj novoj knjizi. Bog i vjera, ukoliko se pod tim ne podrazumijeva religija, nalaze se u srcu svakoga od nas. No bog i vjera nemaju mnogo veze sa ovozemaljskim svijetom onakvim kakvim ga većina nas poznaje. Bog nije nedokučiv. Zapravo je tu, na dohvat ruke. Ne liči na nas. Nema oblik. I predivan je. Zove se još i kosmosom, univerzalnom inteligencijom, izvorom. Svi imamo po jedno ime za njega”, smatra ona.

Mada već godinu dana živi u rancu njeno srce sada želi da živi u Kotoru i da piše cijele zime.

“To nije neobično jer je u ovom životu Kotor grad moje duše. Nikada ne planiram da prestanem živjeti kao nomad, kad god to poželim. Imam želju otići u mnoge nove zemlje, ali prije toga se vratiti u neke koje su ostavile poseban trag na mom srcu. Bojim se da sljedeći put kad odem u Kathmandu, zaista nikada neću izaći iz njega”, otkriva Jelena i za sve čitaoce u svom stilu ima jasnu i zanimljivu poruku.

“Strah je prestao imati funkciju onda kada smo zabetonirali stope tigrovima. Niko nas više ne juri. Trenutak dok čitaš ovo je onaj u kom sva ljubav ovog svijeta želi da znaš da kada osjetiš strah to znači da radiš dobro. Iza straha te čeka tvoj život”.

S.Bošković