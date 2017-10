Novo Digitalizuj.me predavanje: Jacqueline Jensen osnivačica startapa

NVO Digitalizuj.me organizuje 51. po redu Digitalizuj.me događaj, koji će se održati u utorak, 17. oktobra, sa početkom u 19 sati, u Podgorici, u prostorijama Omladinskog centra.

U pitanju je predavanje pod naslovom “How Connecting With Fellow Entrepreneurs Paid Off When Raising Capital For My Startup”, a predavačica je Jacqueline Jensen, digitalni nomad i osnivačica startapa.

Jensenova je digitalni nomad, osnivačica startapa i međunarodna govornica koja je prepoznata i priznata kao graditeljka i pokretačica zajednice. U svom TEDx govoru, “Playing Nicely With Fellow Entrepreneurs Pays Off”, objasnila je kako je došla do početnog kapitala za svoj startap koristeći startap ekosistem iz drugog grada. Dopisnica je Tech.Co, medijske kuće koja se bavi objavljivanjem sadržaja i organizacijom događaja za startapove, preduzetnike i zaljubljenike u nove tehnologije, i broji više miliona čitalaca širom svijeta. Interesantno je napomenuti da je osnivač Tech.Co Frank Gruber, koji je govorio na konferenciji Spark.me 2016. godine u Budvi. Jensenova voli da putuje, bavi se jogom, a interesuju je preduzetništvo, startapovi i programiranje. Njen naredni ambiciozni projekat je da objavi prvu knjigu.

Predavanje je na engleskom jeziku, a prevod nije obezbijeđen.

Kao i svi Digitalizuj.me događaji, i ovaj događaj je besplatan, ali je broj mjesta ograničen, pa je potrebno prijaviti učešće popunjavanjem formulara koji se može naći na veb sajtu www.digitalizuj.me.

NVO Digitalizuj.me je digitalna zajednica koja nastoji da pomogne građanima i organizacijama u Crnoj Gori da razumiju i iskoriste uzbudljive nove šanse za društvene promjene i biznis u digitalnom okruženju, upotrebom društvenih medija i inovativnih poslovnih modela.

Digitalizuj.me svakog mjeseca (počevši od decembra 2011. godine) organizuje predavanja inspirativnih i strastvenih govornika iz čitavog regiona. Inovativni preduzetnici, uticajni umovi i pasionirani aktivisti govore o temama kao što su liderstvo, inovacije, urbani razvoj, upravljanje promjenama, društveni mediji, startap kompanije, zaštita životne sredine…