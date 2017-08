Očišćen vrtić na Vrelima ribničkim: Sa higijenom i bezbjednošću nema kompromisa

Zaposleni u javnoj predškolskoj ustanovi Đina Vrbica čistili su danas vrtić Vrela ribnička, kako bi ova jedinica bila spremna za mališane na vrijeme.

Kako je saopšteno iz vrtića Đina Vrbica, tokom ljetnjih mjeseci pitanje otpada na ovoj lokaciji je ponovo postalo posebno aktuelno, pa će uprava vrtića to rješavati u intenzivnoj saradnji sa „Čistoća“D.O.O.

Otpad koji se do skoro nalazio lokaciji uklonjen je velikim dijelom juče u saradnji sa nadležnim gradskim službama, dok je danas organizovano sređivanje samog dvorišta i unutrašnjosti vrtića od strane zaposlenih.

Kako bi se ne samo pitanje otpada već i učestalnih krađa sveo na minimum, planirano je i da od septembra mjeseca u ovoj jedinici bude angažovan čuvar.

“Bezbjednost djece i uslovi u kojima oni borave su pitanja sa kojima nema kompromisa i to su naši prioriteti. Ova lokacija biće predmet naše posebne pažnje. Zadovoljan sam što su se naši zaposleni odazvali pozivu da učestvuju u uređenju dvorišta i pripremi jedinice za rad i to u svoje slobodno vrijeme. Time ne samo da se solidarišemo, već pokazujemo timski duh, a to je prvi i osnovni preduslov kvalitetnog rada svake ustanove” rekao je direktor Vuk Stanišić.

Prostor navedene jedinice je klimatizovan, inventar će biti dopunjen, prozori su dijelom zaštićeni rešetkama, a narednih nedjelja se očekuje opravka ostatka inventara.

“Kada su u pitanju dvorišta vaspitnih jedinica, najveći dio bi trebalo da bude opremljen rekvizitima prilagođenim dječjem uzrastu. Kako će fizička aktivnost da bude vrlo važan dio naših aktivnosti, to ćemo se u periodu pred nama ovim pitanjem, sa roditeljima i svim zainteresovanim subjektima, ozbiljno baviti”, poručio je Stanišić.