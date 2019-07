Osvježenje stiže za vikend

Sunčano i veoma toplo vrijeme zadržaće se u Crnoj Gori do vikenda kada nas, kazao je meteorolog u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Vučina Popović, očekuje malo osvježenje.

“Danas će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra po kotlinama je moguća magla. Duvaće povremeno umjeren do jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha 10 do 25, najviša dnevna 22 do 36 stepeni”, rekao je Popović.

I sjutra i prekosjutra vrijeme će biti bez promjena.

“Pretežno sunčano i veoma toplo, dok će na sjeveru poslijepodne doći do slabog do umjerenog razvoja oblačnosti. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha devet do 23, najviša dnevna 25 do 37 stepeni”, rekao je Popović.

U subotu prijepodne, ističe, biće uglavnom sunčano, dok će tokom dana doći do razvoja oblačnosti sa kišom mjestimično.

“Za vikend nas očekuje promjenljivo vrijeme i malo svježije sa blagim padom temperature. U prijepodnevnim satima preovladavaće pretežno ili djelimično sunčano a od sredine dana dolaziće do razvoja umjerene do jake oblačnosti uglavnom u kontinentalnim predjelima sa mjestimično kišom, pljuskovima i grmljavinom naročito na sjeveru”,

zaključio je Popović